Störversuche gegen SAD-Abend

Torgau. Heute Abend steht die nächste öffentliche Veranstaltung des Vereins Spektrum aufrechter Demokraten (SAD) an. Hierzu wird diesmal in die Torgauer Gaststätte „Mohrrübe“ geladen, was im Vorfeld jedoch etwas „wacklig“ war. Wie der SAD in einer Pressemitteilung gestern bekanntgab, sei es nach Angabe der Betreiberin im Vorfeld vorwiegend über Facebook zu massiven Drohungen gekommen.



Aufhänger für die potenziellen Störenfriede sei dabei wohl vor allem die geplante Teilnahme von Detlev Spangenberg, dem AfD-Direktkandidaten für die diesjährige Bundestagswahl, gewesen. Die Betreiberin der „Mohrrübe“ habe daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattet. Nach einem Gespräch mit Sandro Oschkinat, dem Vorsitzenden des SAD, sei beschlossen worden, alles wie geplant beizubehalten. Oschkinat: „Ziel solcher Drohungen ist meist die Einschüchterung der entsprechenden Gastwirte, um die Durchführung von kritischen, politischen Veranstaltungen zu verhindern. Davon darf man sich nicht beeindrucken lassen.“

Beginn der Veranstaltung ist 19 Uhr. Eintritt ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.