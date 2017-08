Stabile Lösung für Kreuzung am Weißen Ross

Der Kreuzungsbereich am Weißen Ross sieht wieder ordentlich aus. Die Begrenzungspfeiler stehen und die Ketten dazwischen baumeln auch wieder.

Belgern. Der Kreuzungsbereich am Weißen Ross sieht wieder ordentlich aus. Die Begrenzungspfeiler stehen und die Ketten dazwischen baumeln auch wieder. Ein Auto hatte die Pfeiler an der B 182 direkt vor dem Pflegeheim vor Wochen umgeknickt. Was die Ketten angeht, hofft die Stadtverwaltung nun, eine dauerhafte Lösung gefunden zu haben.

Denn die bisherigen Plasteketten hatten nur eine überschaubare Lebensdauer. Sowohl Vandalismus als auch die Verwitterung sprengten die Absperrungen regelmäßig auseinander. Laut Bürgermeisterin Eike Petzold waren die Plasteketten im Zuge der Kreuzungsneugestaltung durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LaSuV) aufgehängt worden. Die Erhaltung sei nun aber Aufgabe der Stadt, die auf Metallketten setze.