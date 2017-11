Stadt bekommt 100 Prozent Zuschuss

TZ: Die Stadt hat den Auftrag für die Bushaltestelle „Wittenberger Straße“ in Greudnitz vergeben. Wie sieht das Ergebnis aus?

D. Bölke: Die Bauunternehmung EZEL GmbH hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und damit den Zuschlag erhalten. Wir wollen schon in der nächsten Woche die Anlaufberatung durchführen und dann zügig loslegen.

Gibt es einen Zeitplan?

Wir wollen versuchen, bis Weihnachten das meiste zu schaffen, sofern die Witterung mitspielt. Die Stadt kommt in den Genuss von 100 Prozent Fördermitteln, was bei der Entscheidung eine Rolle gespielt hat. Normalerweise winken nur 90 Prozent Fördermittel, aber in dem Fall handelt es sich um die Bus-Plus-Linie in Richtung Wittenberg.

Es hieß bei der Ratssitzung, dass es keine Busbucht mehr geben soll …

Das ist richtig. Die Haltestelle schließt sich künftig direkt an die Fahrbahnkante an. Die Taktung der Busse macht diese Regelung möglich. Dadurch fallen auch Probleme mit den Grundstücksgrenzen weg. Es wird alles barrierefrei umgestaltet, sodass auch Behinderte mit Rollstuhl und Mütter mit Kinderwagen bzw. Senioren mit Rollator optimale Bedingungen vorfinden.

Wie hoch sind die veranschlagten Kosten?

Die liegen bei etwa 70 000 Euro.