Stadt errichtet weitere barrierefreie Haltestellen

Nachdem schon im vergangenen Jahr das Areal in der Torgauer Straße umgebaut wurde, sollen bald auch zwei weitere Haltestellen – einmal in der Leipziger Straße in Dommitzsch und einmal in Greudnitz – behindertengerecht sein. Dazu erhält die Kommune Fördermittel. Bei der Stadtratssitzung am Montag (Beginn 19 Uhr im Rathaussaal) vergeben die Abgeordneten die Planungsleistungen der einzelnen Leistungsphasen. In der Leipziger Straße Höhe Sparkassen-Filiale verschwinden für das Vorhaben zwei Parkbuchten, um die Haltestelle völlig neu entstehen zu lassen. In Greudnitz wird eine Busbucht zurückgebaut und die Haltestelle an den Fahrbahnrand verlegt.