Torgau . Begegnung mit der Lutherin am Reformationstag

Torgau. Auf den Tag genau 500 Jahre, nachdem Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen veröffentlichte, gibt es am Reformationstag in Torgau um 14 Uhr eine besondere Stadtführung mit Katharina, der „Lutherin“. Der Weg durch die Altstadt vom Marktplatz bis zum Schlosshof ist kurz. Die Tour dauert eine Stunde und ist gar nicht strapaziös.

Unterwegs gibt viele Tipps, was man sich noch vertiefend anschauen und erkunden kann. „Katharina“ verweilt an verschiedenen Sehenswürdigkeiten und erläutert, wie groß die Bedeutung der ehemaligen kursächsischen Residenzstadt Torgau für die Reformation war. Es ist erstaunlich, dass viele der bedeutenden Veränderungen, die der sogenannte Thesenanschlag einleitete, bis in die heutige Zeit wirken.

Getreu den Worten Martin Luthers: „Einen traurigen, verzagten Menschen fröhlich zu machen, ist mehr, als ein Königreich zu erobern.“ geht es auch dieses Mal mit seiner „Frau Käthe“ nicht trocken oder hoch wissenschaftlich, sondern sehr interessant und kurzweilig zu.

Informationen und Anmeldung: Torgau-Informations-Center, Telefon 03421 70140.