Staffelsieg wieder vertagt

Und die haben es in sich. Denn in denen geht es um die Entscheidung in der Meisterschaft. Süptitz II hat einen Punkt Vorsprung vor Schildau II und muss nach Mügeln/Ablaß. Die Mügeln-Ablaßer werden alles dransetzen, um zu Hause zu gewinnen. Schildau II hat es leichter – muss zum Kellerkind Dommitzscher SV II. Nach diesen beiden Spielen am 10. 6. können entweder die Süptitzer oder aber die Schildauer den Sekt entkorken. Auf das Spiel in Dommitzsch werden die Kobershainer ein Auge werfen, liegen sie doch punktgleich mit Dommitzsch an letzter Stelle, haben lediglich das bessere Torverhältniss. Sollten die Dommitzscher mit drei Toren Unterschied verlieren, gibt Koberhain noch im Spieljahr 2016/17 die Rote Laterne ab. Die Schildauer gewannen ihr Punktspiel in Schirmenitz nur knapp mit 1:0, während Süptitz als deutlicher Sieger in Kobershain vom Platz ging. Also noch einmal Spannung pur oben wie unten in der Tabelle.

Statistik

VfB Kobershain – SV Süptitz II 1:5 (0:3)

TF: 0:1 Pigorsch (6.), 0:2 Gomell (31.), 0:3 Pigorsch (34.), 0:4 Beyler (59.), 1:4 Winzer (70.), 1:5 Beyler (84.); GK: 2 x Kobershain, 1 x Süptitz; SR: Tayert (Laußig); ZS: 15

Wacker Dahlen II – Roland Belgern II 2:1 (1:1)

TF: 1:0 Talkenberg (14.), 1:1 k.A. (36.), 2:1 Jähn (48.); GK: 1 x Dahlen; SR: Kunath (Eilenburg); ZS: 32

Mügeln/Ablaß II – SpG Wermsdorf/Luppa 1:4 (1:1)

TF: 0:1 Lewick (4.), 1:1 Stoppe (44.), 1:2 Staude (50.), 1:3 Rademacher (62.), 1:4 Mayerhofer (84.); GK: 1 x Mügeln, 3 x Wermsdorf; SR: R. P. Schulz (Krostitz); ZS: 36

SV Merkwitz – SG Schmannewitz 4:2 (0:1)

TF: 0:1 Schwenker (4.), 1:1 S. Zschäbitz (49.), 2:1 Döring (56.), 2:2 Heyne (60.), 3:2 Jannek (70./EFM); 4:2 S. Zschäbitz (90.); GK: 1 x Merkwitz, 2 x Schmannewitz; SR: Pfütze (Oschatz); ZS: 55

LSV Schirmenitz – TSV Schildau II 0:1 (0:1)

TS: Mora (41.), GK: 1 x Schildau; SR: Weber (Torgau); ZS: 22

FC Terpitz – Dommitzscher SV II 7:0 (7:0)

TF: 1:0 Zschüschner (3.), 2:0 Buchmann/3:0 Buchmann (11./26.), 4:0/5:0/6:0 Kosswig (29./32./41.), 7:0 Buchmann (43.); SR: Sacipovic (Mügeln); ZS: 2

Aktuelle Tabelle:

01. Süptitz II 21 80:22 53 02. Schildau II 21 65:29 52 03. Terpitz 20 67:43 38 04. Wermsdorf II/Luppa 21 56:31 37 05. Schmannewitz 21 51:41 36 06. Mügeln-Ablaß II 21 53:42 34 07. Merkwitz 20 56:44 32 08. Belgern II 21 49:61 27 09. Dahlen II 21 44:63 21 10. Schirmenitz 22 23:65 14 11. Dommitzsch 21 23:73 9 12. Kobershain 22 27:80 9

Restprogramm: Dommitzsch II – Schildau II, Mügeln/Ablaß II – Süptitz II, Terpitz – Wermsdorf II/Luppa, Merkwitz – Dahlen (alle 4 NHS am 10.6.)