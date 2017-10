Standorte für Blitzer werden geprüft

Auch nach der Bundestagswahl macht die FDP wieder auf sich aufmerksam. Mit einem offenen Brief an das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) forderten die nordsächsischen Liberalen dazu auf, die Sicherheit entlang der Umleitungsstrecken für die B 182 zu erhöhen und nach Beendigung der Umleitung die betreffenden Straßen, insbesondere in den Ortschaften, schnellstens zu reparieren. Konkret geht es im Brief um Döbern, Neiden und Süptitz. „Natürlich freuen wir uns, dass auch in Nordsachsen Straßen saniert und Instand gesetzt werden. Dennoch halten wir die ausgewiesenen Umleitungsstrecken und die Rahmenbedingungen für den Durchgangsverkehr für nachweislich ungeeignet“, schreibt der FDP-Kreisvorsitzende Stefan Schieritz. Durch die Hochwasserschutzmaßnahmen seien schon in der Vergangenheit die Ortsdurchfahrten von Döbern oder Neiden sehr in Mitleidenschaft gezogen worden.

„Als Anwohner mussten wir feststellen, dass ich der Verkehrslärm insbesondere durch den Schwerlastverkehr deutlich erhöht hat.

Zusätzlich wird die Geschwindigkeitsbegrenzung vom Durchgangsverkehr selten eingehalten. Damit werden unsere Kinder und Senioren auf den Wegen zur Schule oder Kindergarten oder zum Einkauf massiv gefährdet.“ Die FDP fordert daher bessere Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der Kinder auf den Schul- und Kindergartenwegen, sowie die Einführung von lärmschützenden Maßnahmen. „Dazu bedarf es aus unserer Sicht einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in den betroffenen Orten und der regelmäßigen Kontrolle, ob die Geschwindigkeiten auch eingehalten werden“, konkretisiert Schieritz, der im FDP-Schreiben LASuV-Vertreter zu einer Ortsbegehung einlädt.

Die Vollsperrung bei Welsau mit den Bauarbeiten an der Farbahndecke im Hintergrund.

Natürlich liege die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, ob zu Fuß, auf dem Rad oder motorisiert, im ureigenen Interesse des LASuV, erklärte dieses in seiner Stellungnahme zu den Vorschlägen der FDP. Allerdings sei für die Gewährleistung dieser Sicherheit der Landkreis Nordsachsen zuständig. Damit seien die Forderungen der FDP an die völlig falsche Stelle adressiert.

Die Umleitungen, über welche manche Anwohner laut des offenen Briefs unglücklich sind, seien zu dulden und wären auch mit dem Landratsamt abgesprochen. „Sie erscheint in der Abwägung aus Gründen der Akzeptanz der Verkehrsteilnehmer auch alternativlos, weitere Umleitungsstrecken werden vom Verkehrsteilnehmer oft nicht angenommen, wenn naheliegende Alternativen vorhanden sind. Zur Entlastung der Kreisstraßen ist zusätzlich ja auch noch eine großräumige Umleitung (oft überregionaler Schwerverkehr) über Dommitzsch ausgeschildert“, sagte Nicole Wernicke, Sprecherin des LASuV. Und auch das Straßenbauamt des Landkreises steht für die Umleitungen, welche von ihm realisiert wurden, ein. Alle zu Beteiligenden, inklusive der Großen Kreisstadt Torgau (Süptitz) und der Stadt Dommitzsch für die Gemeinde Elsnig (Neiden, Döbern) seien zum Umleitungskonzept angehört worden, eine grundsätzliche Einwendung hätte es nicht gegeben. „In der Ortslage Süptitz ist die Verkehrsbehörde der Großen Kreisstadt Torgau bereits durch die Umleitungsführung der B 87 für das erhöhte Verkehrsaufkommen sensibilisiert. Jedoch wurde bereits die Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h abgelehnt“, heißt es in der Stellungnahme des Landratsamtes. Auch in den anderen Fällen sei die Verkehrsführung durch entsprechende Maßnahmen wie Einbahnstraßen oder Parkverbot angepasst worden, wodurch die Anordnung weiterer Verkehrszeichen nicht vonnöten sei. „Unabhängig davon haben wir beim Ordnungsamt angeregt zu prüfen, ob im Zeitraum der Baumaßnahme an Schwerpunkten der Umleitungsstrecke Geschwindigkeitsüberwachungen ermöglicht werden können.“