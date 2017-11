Stark präsentiert

Rudersport. Gemeinsam mit Sportlern aus Sachsen-Anhalt und Thüringen ging es im Minutenabstand auf die 3000 m (AK 13/14) und die 6000 m (Junioren) lange Strecke. In der AK 13 gingen für den Torgauer Ruderverein Johann Exel und Lucas Bankrath an den Start. Sie konnten den Vorteil nutzen am Anfang des 20 Boote umfassenden Feldes zu starten und ihre stärksten Gegner im Blick zu haben. Beide konnten sich – mit Platz 3 für Lukas Bankrath und Platz 7 durch Johann Exel – sehr gut platzieren.



Die in diesem Jahr sehr erfolgreiche AK 14 des TRV mit Moritz Ombodi, Peter Scherzer und Eric Schulze, sollte auf Wunsch der Landestrainer bei den Junioren der AK 15/16 starten. Das hieß aber auch die 6000-m-Strecke zu bewältigen. Vierzig Boot hatten für dieses Rennen gemeldet. Von TRV-Trainer An-

dreas Naumann gut auf diese Distanz eingestellt und viel Ehrgeiz konnten sich alle im vorderen Feld platzieren: Platz 12 für Moritz Ombodi, Platz 17 für Peter Scherzer und Platz 27 für Eric Schulze. Diese Platzierungen sind für das TRV-Trio bei ihrem ersten Rennen im Junioren-Bereich auf der Langstrecke eine großartige Leistung.

