Starke Defensive, schwacher Angriff

Der haushohe Favorit aus Delitzsch gastierte in Torgau. Doch die VfB-Sieben wollte ihren Aufwärtstrend bestätigen und sich so teuer wie möglich verkaufen.

Handball. BL/C-Jgd. VfB Torgau –NHV Concordia Delitzsch 2010 13:28 (7:16).

Das Spiel begann verheißungsvoll. Der Gast legte zwar vor, aber die Torgauer konnten zunächst noch ausgleichen und später zumindest immer wieder verkürzen. Bis Delitzsch die Deckung umstellte und in dieser Variante die vorhandenen körperlichen Vorteile ausspielte. Den Torgauern fiel es zunehmend schwerer, zum Torabschluss zu kommen. In der Abwehr allerdings ackerten die jungen Torgauer mit hoher Einsatzbereitschaft und der nötigen Aggressivität. Das hatte sich der hohe Favorit sicher etwas einfacher vorgestellt.



Und auch zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Gastgeber dem Favoriten anfangs ebenbürtig und hielten den Rückstand konstant. Doch der Kraftverschleiß der unermüdlichen Abwehrarbeit machte sich immer mehr bemerkbar. Am Ende gewannen die Delitzscher standesgemäß. Für das junge Torgauer Team bleibt festzuhalten, dass nur der Tabellenzweite gegen diesen Gegner weniger Tore kassiert hat.