Starke Konkurrenz für Torgauer Leichtathleten in Chemnitz

Leichtathletik. Am vergangenen Wochenenden wurde in Chemnitz die U16-Hallen-Landesmeisterschaft ausgetragen. Drei Athletinnen aus Torgau hatten sich für den Wettkampf qualifiziert und waren mit dabei.

Mit Eva von Carlowitz, Nele Erdmann und Livia Lehmann hatten sich drei Athletinnen des Sparkassen-Leichtathletik-Teams vom SSV 1952 Torgau für die diesjährige Landestitelkämpfe der W14 qualifiziert. Diese Meisterschaft zeigte einmal mehr, dass die Leichtathletik in Sachsen einen sehr hohen Stellenwert hat. Trotz anspruchsvoller Normen gab es zum Teil sehr große Starterfelder und damit starke Konkurrenz in den einzelnen Altersklassen.

Aus Torgauer Sicht ging es bei diesen Titelkämpfen weniger um die Medaillienränge, sondern eher darum, sich im großen Starterfeld der W14 zu behaupten. Wie stark die Konkurrenz ist, zeigte sich im 60-m-Hürdenlauf, als die stärkste SSV-Athletin auf dieser Strecke, Eva v. Carlowitz mit 10,35 s eine neue persönliche Bestleistung aufstellte. Dieses recht gute Ergebnis reichte leider nicht einmal für das B-Finale und bedeutete am Ende Platz 15.

Im Hochsprung der W14 gingen Eva von Carlowitz und Nele Erdmann an den Start. Einen tollen Tag erwischte dabei Nele Erdmann. Sie meisterte ihre Einstiegshöhe von 1,40 m sowie alle weiteren Höhen bis 1,51 m jeweils im ersten Versuch. Erst bei 1,54 m scheiterte sie nach drei knappen Fehlversuchen an dieser neuen persönlichen Bestleistung. Wie hoch die Trauben in dieser Altersklasse hängen, verdeutlichen die weiteren Höhen, denn die Siegerin Svenja Koban (TSV Gornsdorf) übersprang 1,65 m. Für Silber und Bronze standen immerhin übersprungene 1,60 m zu Buche. Eva v. Carlowitz indes haderte immer wieder mit ihrem Anlauf und musste schon bei 1,35 m passen.

Als dritte Torgauer Starterin stand Livia Lehmann in der Besetzung der 4 x 200 m Staffel der STG Nordsachsen. Auch hier zeigte sich die enorme Leistungsdichte. Insgesamt stellten sich 13 Staffeln der Konkurrenz. Livia starte zusammen mit Angelina Ludwig, Margarethe Wugk (beide LC Taucha) und Lea Menzel LC-Eilenburger Land) Mit 1:59,32 min und Platz 10 konnten die selbstgesteckten Erwartungen nicht erfüllt werden.

Ergebnisse W14: