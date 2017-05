Starker Auftritt in Bad Düben

Leichtathletik. Mitte Mai fanden die Sparkassen-Kreis-Kinder- und Jugendspiele im Mehrkampf statt. Austragungsort war wie in jedem Jahr das Stadion der Bundespolizei in Bad Düben. Die Altersklassen der U10 absolvierten einen Dreikampf (Sprint, Ballwurf und Weitsprung), die U12 und U14 einen Fünfkampf und die U16 einen Blockmehrkampf.



Für die U12 und U14 bestand in diesem Jahr das erste Mal die Möglichkeit, die E-Kader-Norm des sächsischen Leichtathletikverbandes zu erfüllen. Bereits in bestechender Frühform zeigten sich Lotta Winkler, Julia Richter und Elisa Sonntag (alle W10), Marie Ismer und Annabell Raue (beide W11) sowie Tayler Elter (M12).



Alle sechs schafften die E-Kader-Norm in den Disziplinen Sprint, Hürdensprint, Weitsprung, Ballwurf und 800m-Lauf auf Anhieb mit klasse Einzelleistungen. Weitere hoffnungsvolle Ergebnisse erzielten Linda Sonntag (W12), Laura Groening (W11) und Luis Schiemann (M11), welche die geforderten Normwerte nur knapp verfehlten.



Ach bei den Jüngsten der Altersklassen U10 fallen besonders die guten Leistungen von Eleonora Athanatos, Jiselle Hille und Zoe Osunde (alle W8) sowie Ole Petzold (M9) auf. In der U16 vertrat nur Carlos Mattick die Farben des SSV Torgau beim Blockwettkampf Lauf (Sprint, Hürdensprint, Ballwurf, Weitsprung, 2000m-Lauf).



Neben der Einzelwertung in allen Altersklassen mit der Ehrung der besten drei Sportlerlinnen und Sportler erfolgte eine Mannschaftwertung. Hier wurden die Mädchen der U12 souveräne Siegerinnen. Die Mädchen der U14 gewannen die Silbermedaille, die Jungen der U10 wurden vierter. Insgesamt zeigte das Team des SSV Torgau einen sehr starken Auftritt mit vielen guten Platzierungen und persönlichen Bestleistungen.

Ergebnisse (Top 6) – 1. Platz: Lotta Winkler (W10) 2.159 Punkte; Marie Ismer (W11) 2.165 Punkte; Luis Schiemann (M11) 1.760 Punkte; Taylor Elter (M12) 2.053 Punkte; – 2. Platz: Eleonora Athanatos (W8) 792 Punkte; – 3. Platz: Jiselle Hille (W8) 773 Punkte; Annabell Raue (W11) 2.093 Punkte; Linda Sonntag (W12) 2.005 Punkte; Carlos Mattik (M14) 1.761 Punkte; – 4. Platz: Ole Petzold (M9) 743 Punkte; Francesco Fröhlich (M11) 1.533 Punkte; – 5. Platz: Zoe Osunde (W8) 767 Punkte; Julia Richter (W10) 2.025; – 6. Platz: Elisa Sonntag (W10) 1.982 Punkte; Fin Heide (M10) 1.276 Punkte); Laura Groening (W11) 1.855 Punkte; Livia Lehmann (W13) 2.045 Punkte



Mannschaftswertung: – 1. Platz: WU12 (Marie Ismer, Lotta Winkler, Annabell Raue, Julia Richter, Elisa Sonntag); – 2. Platz: WU14 (Livia Lehmann, Linda Sonntag, Marielle Hille, Lena Przyrembel, Florentine Lachmann); – 3. Platz: WU10 (Eleonora Athanatos, Jiselle Hille, Zoe Osunde); – 4. Platz: MU10 (Ole Petzold, Niklas Otto, Cedric Hampicke)