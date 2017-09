Startschwierigkeiten überwunden

Taura. Ja, Anfang des Jahres, da stand es nicht wirklich gut um das Tiergehege im kleinen Taura. Der gerade erst neu gegründete Vorstand des Fördervereins Erlebnisdorf Taura, der sich neben dem Gehege auch um das Heimatmuseum und den Dorfbackofen kümmern will, musste sich acht Wochen nach der Wahl bereits neu formieren, weil die damalige Vorsitzende nun doch andere Pläne hatte.

Tobias Höll übernahm den Posten, Nadine Elschner rückt als neue Stellvertreterin nach. Das alles verkleinerte die Sorgen des Fördervereins nicht, der nach schmerzlichen Verlusten um sein Bestehen und damit auch um das des Tiergeheges kämpfen musste. Doch nun, ein gutes halbes Jahr später, hat sich die Lage entspannt. „Wir brauchten erst mal eine Weile, um uns zu finden und an die neue Situation zu gewöhnen“, sagt Nadine Elschner. „Alle, wie wir im Vorstand sitzen, sind zwar auch über den Förderverein hinaus engagiert, aber ein Tiergehege zu betreuen, ist dann für uns doch noch mal etwas Neues“.

So richtig mit Tieren hatte aus der Führungsriege zuvor nämlich noch keiner zu tun. Doch blieb damals keine andere Wahl, sagt Elschner. „Wenn wir nicht übernehmen, dann stirbt das Tiergehege. Und wenn es weg ist, ist es weg.“ Aber soweit wollte man es nicht kommen lassen. Und mittlerweile kommt auch wieder Schwung in den Laden. Erst am letzten Wochenende hatte der Förderverein ein kleines, aber gut besuchtes Kinderfest im Gehege organisiert, das dazu beitrug, die Finanzen des Vereins aufzubessern.

„Unsere Maßgabe war es, erst mal das erste Jahr zu schauen, ob es möglich ist, das Gehege zu erhalten“, sagt Nadine Elschner. „Doch schon jetzt deutet sich an, dass es ganz gut aussieht und wir wohl auch danach weitermachen können.“ Die 3000 bis 4000 Euro, von denen der Verein Anfang des Jahres ausgegangen war, die erarbeitet werden müssten, um das Tiergehege zu betreiben, seien wohl doch nicht notwendig. Das sei vor allem dem Umstand geschuldet, dass die Spenden, sowohl im Bereich von Futter als auch anderweitig, höher ausfallen als erwartet.

Auch die 44 Mitglieder, die der Verein mittlerweile zählt, tragen dazu bei. „Es sind zwar nicht alle aktiv, aber uns helfen ja auch die Mitgliedsbeiträge“, so Elschner. Die stellvertretende Vorsitzende ist froh, dass aber auch ein paar Leute mit anpacken. „Wir haben ein paar Mädels, die die Pferde striegeln, ab und zu hilft mal jemand beim Füttern. Ich wusste ja gar nicht, was die ganzen verschiedenen Ziegen und Schafe so zu fressen kriegen“, lacht sie.

Der krankheitsbedingte Ausfall von Tierpflegerin Peggy Kummer machte ebenfalls Sorgen, doch auch da ist bereits Hilfe zur Stelle. „Wir haben mit Udo Becker jemanden gefunden, der fast jeden Tag im Gehege ist und alles managt. Falls er mal nicht kann, dann sind da aber auch noch weitere Helfer, die einspringen können.“ Und überhaupt sei es auf dem Dorf ja schon noch so, dass eine Hand die andere wasche. Und so helfe man sich eben gegenseitig.

Der Erhalt des Geheges scheint also gesichert. Doch der Verein will mehr. Neben ein paar Unterständen für die Tiere, die demnächst erneuert werden müssen, und ein paar Zäunen, die noch zu streichen sind, soll künftig auch das kleine Futterhaus im Gehege ausgebaut werden. „Wir haben hier unten keinen Strom- und keinen Wasseranschluss“, erzählt Nadine Elschner. Für Wasser stehe derzeit zwar ein kleiner Brunnen im Gehege bereit, doch der führe nur Wasser wenn es viel regnet und im Winter friere alles zu. „Deswegen wollen wir die Hütte dämmen und dann nach Möglichkeit auch noch ein paar Solarzellen aufs Dach setzen, um etwas Strom zu erzeugen.“

Dem geneigten Besucher des Tiergeheges dürfte auffallen, dass sich in den letzten Monaten einige Dinge zum Positiven gewandt haben. Oft sind es Kleinigkeiten. Aber gerade diese zeigen, dass man im Verein bemüht ist, alles wieder auf Vordermann zu bringen. Schließlich zählt das Tiergehege mittlerweile auch zur Identität von Taura. Und die gilt es zu bewahren.