Sternschild spricht sich für Zusammenarbeit mit neuem Tierschutzverein aus

Torgau. Der Torgauer Zeitung erklärte Schriftführerin Mandy Graf, wie sie von der Gründung des Vereins erfahren hat.



TZ: Wussten Sie im Vorfeld von der Gründung des neuen Tierschutzvereins?

M. Graf: Nein. Wir haben erst durch den Bericht in der Zeitung davon erfahren.



Was halten Sie von dem Verein?

Bisher kann ich zu der Arbeit und den Zielen kaum etwas sagen, da wir noch mit keinem der Mitglieder gesprochen haben. Aber grundsätzlich freut es uns, wenn sich weitere Personen für den Tierschutz engagieren.



Wie sieht es Ihrer Meinung mit dem Ziel aus, ein neues Tierheim in Torgau zu errichten?

Die anfallenden Kosten könnten wirtschaftlich zum Problem werden. Ein geringerer finanzieller Aufwand wäre mit einer Auffangstation verbunden. Die Idee einer solchen Einrichtung hat unser Verein schon seit längerer Zeit. Wir hatten uns deswegen auch bereits mit mehreren Tierschutzvereinen beraten.



Haben Sie über dieses Vorhaben mit der Stadt gesprochen?

Wir hatten vor einiger Zeit ein Gespräch mit Frau Barth. Weiterhin haben wir ein Schreiben mit unseren Vorhaben an die jeweilige Stadtratfraktion gesandt. Wie uns vor wenigen Tagen allerdings mitgeteilt wurde, ist es leider nicht bei allen angekommen.



Besteht aus Ihrer Sicht das Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein?

Durchaus. Es geht uns schließlich allen um das Wohl der Tiere. Sich gemeinsam für den guten Zweck stark zu machen gehört zu unseren Grundprinzipien. Tierschutz ist schließlich kein Wettbewerb.



Herr Deutrich hatte bereits erklärt, sich mit Ihnen treffen zu wollen. Wie haben Sie auf seine Idee, alle Beteiligten an einen Tisch zu bekommen, reagiert?

Wir begrüßen dieses Vorhaben. Schließlich macht es immer Sinn miteinander zu reden. Nur so kann man Lösungen finden



Versprechen Sie sich daraus Erfolg?

Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir sind optimistisch.



Hatten Sie im Vorfeld mit ihm schon einmal über Ihre Idee einer Tierauffangstation gesprochen?

Noch nicht, da der Kontakt erst vor Kurzem zustande kam. Um so mehr freuen wir uns auf das Treffen.



Haben Sie mittlerweile mit jemandem von dem neuen Tierschutzverein geredet?

Wir hatten Kontakt zu manchen Personen des neuen Vereines lange vor dessen Gründung, so sind wir uns nicht völlig fremd.