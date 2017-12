Steuergruppe Kirche hat viele Ideen

TORGAU. So viel steht fest. Der Tag der Sachsen am 9. September 2018 wird auch von der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde intensiv mitgestaltet.

Bereits zum dritten Mal tagte am Donnerstag die Steuergruppe in der Torgauer Wintergrüne – hier mit (v.l.) Joachim Wilzki von der Geschäftsstelle der Ehrenamtsakademie Landeskirche Sachsen, Bernd Schacht, katholischer Pfarrer in Torgau, Superintendent Mathias Imbusch vom Kirchenkreis Delitzsch-Torgau, Christiane Schmidt, Torgaus evangelischer Pfarrerin, Mathias Grimm-Over als Jugendreferent des ev. Kirchenkreises und Tobias Münscher-Paulig, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Delitzsch-Eilenburg. Vor allem ging es um die Organisation kirchlicher Höhepunkte. So soll es rund um die Marienkirche Angebote für Kinder und Jugendliche geben und in der Wintergrüne ein Kirchenkaffee eingerichtet werden. Ab 10 Uhr wird der ökumenische Gottesdienst im MDR-Fernsehen übertragen. „Gut möglich, dass die Kirche auch mit einer eigenen Bühne beim Tag der Sachsen präsent ist“, lässt Mathias Imbusch wissen.