Stilecht mit Jagdhörnern

Torfhaus. Die Waldjugendspiele gehen mittlerweile schon ins 19. Jahr. In Torfhaus waren am Mittwoch die ersten Kinder aus dem Landkreis Nordsachsen einen Tag lang im grünen Klassenzimmer.

Forstbezirksleiter Jan Glock und Kinderförster Andreas Naujoks begrüßten die Steppkes bei der 19. Auflage der Waldjugendspiele mit Waldhörnern. Zur Begrüßung dabei waren ebenfalls Mock-rehnas Bürgermeister Peter Klepel und Landkreisdezernentin Angelika Stoye vor Ort und richteten einige Worte an die Schüler, die anschließend in Gruppen aufgeteilt wurden und sich auf den Stationsbetrieb in die Dübener Heide verabschiedeten.

An zehn Stationen gab es dann eine teils spielerische Informationsvermittlung. Baumartenbestimmung, Waldschutz oder Informationen rund um die Jagd standen dabei unter anderem auf dem Plan.

Heute machen sich Schüler drei weiterer Schulen auf in den Wald bei Torfhaus, um dort naturnah im grünen Klassenzimmer zu lernen. Weitere Stationen der Waldjugendspiele folgen am 23. und 24. Mai in Gräfendorf sowie am 31. Mai und 1. Juni in Taura. Insgesamt werden rund 600 Kinder aus dem Landkreis Nordsachsen in diesem Jahr in den Genuss dieses waldpädagogischen Angebots des Sachsenforts kommen. sl