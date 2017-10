Stimmen zur Trendwende Dorf

Torgau. Die Messe liegt eine Woche zurück und sowohl Aussteller als auch das Organisationsteam der TZ-Mediengruppe hatte etwas Zeit zum Durchatmen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt um nachzufragen, wie die Initiatoren selbst den Tag bewerten.

Nicole Steeg, Projektleiterin der TZ-Mediengruppe: Wir sind mehr als zufrieden und bedanken uns ganz herzlich bei allen Ausstellern, unseren Premiumpartnern und den Unterstützern von offizieller Seite! Ohne die Hilfe der Gemeindeverwaltung Beilrode bei der Auswahl der Ostelbienhalle als Messestandort und der Gemeindeverwaltung Arzberg bezüglich des Bürgerbus-Einsatzes und der Kontaktvermittlung zu Akteuren des regionalen Land- und Vereinslebens. Wir sind auch sehr beeindruckt von der großen Zahl an Besuchern - fast 900 Gäste haben es sich am vergangenen Samstag nicht nehmen lassen, den Tag auf der Messe zu verbringen, sich über alle Facetten des hiesigen Lebens zu informieren, die verschiedenen Angebote auszuprobieren und ordentlich zu schlemmen. Besonders gefreut hat mich persönlich, wieviele Familien auch mit kleinen Kindern bei uns waren. Das war unser Ziel und wir haben vor, auch zukünftig wieder Messen zum Thema "Hier bauen, wohnen und leben" zu veranstalten.

Holger Reinboth, Bürgermeister der Gemeinde Arzberg: Ich fand die Veranstaltung als Premiere sehr gelungen. Der Wechsel von Information und Programm war beachtlich. Es war eine ausgewogene Vielfalt. Die Verpflegung klappte, die Halle war bestens ausgestaltet. Die Veranstaltung wurde sehr intensiv beworben und nachdargestellt. Wenn mehr ostelbische Vereine (z. B. Heimatvereine, Landfrauen Rosenfeld kostenfrei) dabei gewesen wären, hätten diese auch den oberen Teil der Halle nutzen können. Auch über Parkplätze und Ausschilderung muss fürs nächste Mal (gemeinsam mit der Gemeinde Beilrode) nachgedacht werden.Fazit: Viele gute Voraussetzungen für eine Neuauflage in Beilrode, vielleicht im Frühjahr 2019. Wir sind dann wieder mit dabei.

René Vetter, Bürgermeister der Gemeinde Beilrode: Die Messe „Trendwende Dorf“ war ein Erfolg und kam in unserem ostelbischen Raum sehr gut an! Sowohl Aussteller, als auch Besucher mit denen ich gesprochen habe, hat es sehr gefallen. Es fanden interessante Gespräche an den Messeständen statt. Auch das Rahmenprogramm hat unseren Kindern Spaß gemacht und wurde mit Applaus belohnt! Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten! Insbesondere möchte ich bei der TZ Verlagsgruppe als Veranstalter und Organisator bedanken. Sicherlich gibt es noch das ein oder andere, was man anders machen könnte und auch Anregungen von den Besuchern. Das werden wir nochmal intern auswerten und dann bei der hoffentlich nächsten Messe in der Ostelbienhalle gemeinsam verbessern!

Ralf Dammasch: Ich möchte mich, auch mit ein wenig Abstand (knapp 600 km!), noch einmal für die Stunden auf der Trendwende Dorf herzlich bedanken. Wie schon erwähnt, war ich mehr als positiv überrascht, wie groß der Andrang aus Ihrer Region zu der Messe war. Während der Messe hatte ich persönlich einen (zumindest gefühlten) hohen Zuspruch, mit vielen netten "Ab ins Beet" und "Beet-Brüder" Zuschauern und vielen anregenden Gartenfragen. Daher fand ich den Aufenthalt bei Ihnen recht kurzweilig und sehr angenehm, hierbei möchte ich mich auch noch einmal für die Gastlichkeit bedanken. Noch einmal recht herzlichen Dank an alle aus dem Team der TZ-Mediengruppe!

Nicole Zschiesche, Stadtwerke Torgau: Die Veranstaltung zum Thema „Trendwende Dorf“ hat gezeigt, dass das Leben auf dem Lande lebenswert ist. Für uns als regionaler Energieversorger war es daher selbstverständlich, als Messe-Partner dabei zu sein. Schließlich beliefern wir viele Haushalte in Beilrode und den umliegenden Dörfern mit Strom und Gas. Und der Tag war für uns ein voller Erfolg. Wir hatten sehr gute Gespräche mit Kunden und denen, die es vielleicht bald werden. Insgesamt war es eine überzeugende Veranstaltung und im kommenden Jahr sind wir gerne wieder mit dabei.

René Fischer, Freiwillige Feuerwehr Beilrode: Zuallererst möchte ich Ihnen sagen, dass es uns gefallen hat. Auch fühlten wir uns wirklich herzlich aufgenommen, willkommen und sehr wohl. Positiv überrascht hat mich persönlich die große Resonanz der Beilroder, die ja bekanntlich schwer hinter ihren Öfen hervorzulocken sind. Für die Kinder und Jugendlichen ist es natürlich immer ein Erlebnis, sich in der Öffentlichkeit darzustellen. Wann fahren sie schon mal mit dem Feuerwehrauto durchs Dorf, um an einer imaginären Einsatzstelle ihr Können unter Beweis zu stellen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch bei der nächsten TW dabei sein dürfen. Da werden wir natürlich etwas anderes zeigen.