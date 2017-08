Stimmung machen wird mit Grillpaket belohnt

Die Macher des Sparkassen-HeideRadCups, der am 10. September in Torgau gestartet wird, belohnt das Dorf, den Ort, in dem die Zuschauer die meiste Stimmung machen mit „Grillzeug“.

Radsport. Jubeln und Anfeuern beim Sparkassen-HeideRadCup lohnt sich! Zu gewinnen gibt es ein Grillpaket mit Grillgut und Getränken für die lauteste, lustigste oder motivierteste Fangemeinde an der Strecke beim 8. Sparkassen-HeideRadCup am 10. September.

All die treuen Fans an der Strecke können dieses Jahr beim Sparkassen-HeideRadCup so richtig absahnen. Die Organisatoren küren das kreativste Team, das am meisten Stimmung verbreitet und für Motivation der Rennfahrer sorgen kann. Zu gewinnen gibt es ein Grillpaket mit Verpflegung für alle im Fan-Team und das direkt noch während des Rennens. „Wir freuen uns auf den Einsatz der Zuschauer beim HeideRadCup und sind gespannt, welche Gemeinde oder welcher Streckenposten das Rennen macht“, so Henrik Wahlstadt, Vorstandsvorsitzender des veranstaltenden Vereins Sportfreunde Neuseenland. „Uns ist es wichtig, dass nicht nur die Rennfahrer von der tollen Kulisse der Strecke begeistert sind, sondern dass auch unsere an der Strecke liegenden Gemeinden Spaß haben und sich aktiv beteiligen. Dieses Engagement wollen wir dieses Jahr gerne belohnen“, freut sich Wahlstadt.

Der Startschuss für das erste Rennen fällt um 10.25 Uhr und bei insgesamt fünf Rennen ist genug Zeit, sich warmzuschreien oder zu trommeln. Die extra dafür ausgewählte Jury wird während des gesamten Rennens auf der Strecke unterwegs sein und die lauteste und verrückteste Fangemeinde küren. Schon mit dem Besenwagen am Ende des Trosses der zweiten Runde wird das Grillpaket an die Gewinner übergeben. Damit kann man dann den Renntag noch so richtig schön ausklingen lassen. Oder aber gleich an der Strecke losgrillen und die Radrenner weiter anfeuern. Na dann Sport frei!

Übrigens, lieber Fan des HeideRadCups, noch zwei Tage kann man sich vergünstigt für den Sparkassen-HeideRadCup anmelden. Ab dem 16. 8. steigen die Preise.