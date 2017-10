Stimmungsvolles Schöna

Ein abwechslungsreiches Wochenende liegt hinter den Schönaern – mit Erntetanz am Samstagabend im Vereinssaal und gemütlichem Beisammensein am Sonntagnachmittag – ebenfalls in diesem Ambiente. Ein Teil der Tanzfläche wurde dann jedoch für das Kuchenbuffet genutzt. „Elf Seniorinnen, die Geburtstagskinder von Juni bis September, haben all das gebacken“, bekundet Gertraud Witzig und zeigt auf die große Auswahl von Kuchen und Torten. Seit 25 Jahren führt Gertraud Witzig die Geschicke der Seniorengruppe in Schöna. Ortsvorsteher Dietmar Kloß dankt in herzlichen Worten allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben und begrüßt die Tanzgruppe des TSV Rackwitz. Die 11- bis 16-jährigen Mädchen präsentieren ein stimmungsvolles Potpourri aus ihrem erstaunlich umfangreichen Repertoire und bekommen dafür viel Applaus.

Zu den Einwohnern hatten sich auch zahlreihe Gäste gesellt, unter anderem Wolfgang Ernst aus Wurzen und Manfred Kern aus Mockrehna: „Früher haben wir als junge Leute hier gefeiert. Da gibt es noch wunderschöne Erinnerungen, die wir hin und wieder bei solchen Gelegenheiten austauschen“, plaudert Ernst.

Eigentlich war vorgesehen, draußen eine Hüpfburg und die Bastelstraße aufzustellen. Doch aufgrund des Wetters musste darauf verzichtet werden. Gebastelt wurde trotzdem im Saal, wo sich die Kinder unter Anleitung von Kathleen Richter und Marie Kloppe hübsche Lampions anfertigen konnten – für den großen Fackelumzug, der am heutigen Montagabend ab 19 Uhr an der Kindertagesstätte startet.