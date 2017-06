Stolz auf den Lückenschluss

Torgau. Die Zahlen sprechen für sich. „Gerade was den Bereich Gruppen betrifft, liegen wir in diesem Jahr schon weit über den Besucherzahlen aus dem vergangenen Jahr“, freut sich Anja Bauermeister, Center-Managerin des Torgau-Informations-Centers (TIC).

„Und für Torgaus Gäste gibt es jetzt einen zusätzlichen Service.“ Der Besucheransturm mag nicht zuletzt auch am Luther-Jahr liegen, das neben Bekanntem auch Neues für alle Sinne bereithält.

Und dennoch: Der Service für Torgaus Besucher und Touristen steht an oberster Stelle. Dieser hat mit der Eröffnung der Ausstellung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im Schloss Hartenfels unter dem Titel „Torgau. Residenz der Renaissance und Reformation“ spürbar eine Nuance mehr an Qualität gewonnen. „Viele Besucher Torgaus landen zuerst im Schlosshof“, weiß Anja Bauermeister und denkt dabei in erster Linie an die Fahrradtouristen auf dem Elberadweg.

„Denen können wir seit Ausstellungseröffnung in enger Kooperation mit der Stadt und dem Landratsamt Nordsachsen einen zusätzlichen Service anbieten. An fünf von sieben Tagen in der Woche haben wir eine Mitarbeiterin zu den besuchsintensivsten Zeiten in der Ausstellung im Schloss vor Ort, welche die Ausstellungsbesucher touristisch beraten kann.“

So erfahren die Besucher quasi aus erster Hand alles Wissenswerte rund um das Erlebenswerte der Renaissancestadt. Wo finden weitere Ausstellungen statt? Wann beginnen Stadtführungen? Was muss man gesehen haben? Was sollte als Souvenir gekauft werden? Wo kann man einkehren, wo übernachten? Selbst ein Grundsortiment an Informationsmaterial wird vor Ort angeboten.

„Ich bin sehr stolz, dass sich unsere Stadt touristisch hervorragend entwickelt hat“, sagt Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth. „Es war seit längerer Zeit ein persönlicher Wunsch von mir, diesen Service im Schloss anbieten zu können und damit eine gewisse Lücke zu schließen. Das Angebot wird sehr gern und sehr gut angenommen.“

Darüber, ob und in welcher Form dieser Service auch über das Ausstellungsende (vorerst Ende Oktober 2017) angeboten werden kann, muss noch gesprochen werden. Doch schon jetzt, so versichert Anja Bauermeister, ist die Entlastung der Ausstellungsmitarbeiter vor Ort und im TIC auf dem Markt spürbar.

Fakten:

• Torgau bietet im Reformationsjahr 2017 von Mai bis Oktober zahlreiche Veranstaltungen

• Prunkstück ist die Ausstellung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden „Torgau. Residenz der Renaissance und Reformation“

• Sie ist zu sehen im Schloss Hartenfels, Flügel D, geöffnet Di bis So, 10 bis 18 Uhr

• vom 5. bis 8. Oktober 2017 finden die Festtage zur Weihe der Schlosskapelle durch Martin Luther im Jahre 1544 statt

• im Schloss Hartenfels und in der Altstadt werden im Rahmen dieses Festes zahlreiche Konzerte, Theateraufführungen, Lichtinstallationen und historisches Markttreiben begeistern

• Infos auf

www.torgau.eu

www.tic-torgau.de

www.schloss-hartenfels.de