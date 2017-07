Straßenbau und Umleitungen

Arzberg. Gleich mehrere große Bauvorhaben werden in der zweiten Jahreshälfte 2017 den Verkehrsfluss in der Gemeinde Arzberg einschränken und sicher auch für Umleitungsstress sorgen.

Dafür können sich Kraftfahrer hinterher auf besseren Straßenkomfort freuen. Die Fahrbahndecke der Bundesstraße B 183 wird vom Rödinger Parkplatz bis zur Landesgrenze hinter Kötten in zwei Bauabschnitten saniert.

Hier machen sich großräumige Umleitungen erforderlich, wie Bürgermeister Holger Reinboth unsere Zeitung informierte. Nach dieser Sanierungsmaßnahme wird – ebenfalls in Trägerschaft des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LaSuV) – die Deckschicht der Staatsstraße S 25 zwischen Triestewitz und Arzberg auf knapp zwei Kilometern erneuert. Dafür sind im Herbst etwa zehn Wochen vorgesehen. Zudem hat der Landkreis Nordsachsen an der Zuwegung nach Tauschwitz bauliche Maßnahmen angekündigt.

Auch die Gemeinde wird als Bauträger aktiv, so Reinboth. Ab Mitte Juli erfolgt der grundhafte Ausbau des Kölsaer Weges in Kötten (Bauzeit sechs Wochen). Im September wird noch aus den Geldern des Hochwasserprogrammes der Weg von Pülswerda nach Graditz gestaltet. Auch der Grüne Weg in Prausitz wird auf 200 Meter Länge saniert.