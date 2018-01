Straßenbauer in Aktion

Schwergewicht war zweifelsohne der B-87-Ausbauabschnitt westlich von Torgau, der am 4. Dezember freigegeben werden konnte. Stolze 6 Millionen Euro flossen in die 3000 Meter lange Strecke, an der eineinhalb Jahre gewerkelt wurde.

Darüber hinaus sorgte die Freigabe der B 183 (Torgauer Außenring, Baulänge etwa 1 Kilometer) Anfang August für Stoßgebete bei gestressten Autofahrern und PEP-Besuchern.

Last but not least rückten die Straßenbauer auch der B-182-Fahrbahn südlich von Neiden (2,5 Kilometer, 700 000 Euro, Beginn Ende September), der B 183 Richtung Bad Liebenwerda (5,5 Kilometer, 900 000 Euro, Beginn Mitte September), der S 16 zwischen Schildau und Sitzenroda (1,8 Kilometer, 700 000 Euro, Beginn Mitte September) und der S 16 zwischen Roitzsch und Trossin (1,4 Kilometer, 600 000 Euro, Beginn Ende Juni) zu Leibe.

Ausblick: Im kommenden Jahr, so die LASuV-Planungen, soll unter anderem zwischen Triestewitz und Arzberg auf einer Länge von 1,9 Kilometern und unter Vollsperrung die S 25 erneuert werden. Gerechnet wird mit Kosten in Höhe von rund 500 000 Euro.