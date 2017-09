Streifendienst mit Strellner Steppkes

Dommitzsch/Strelln. Diesen Tag wird der kleine Christoph sein Leben lang nicht vergessen! Ein Polizist kam, hat ihn geradewegs vom Kaffeetisch weggeholt und ins Polizeiauto gesetzt. Damit erfüllte sich für den Siebenjährigen ein Herzenswunsch.

Christoph lebt derzeit in der Heilpädagogischen Wohngruppe in Strelln und war am Mittwoch gemeinsam mit seinen Freunden und den beiden Betreuerinnen nach Dommitzsch ins Haus der Generationen eingeladen worden. Zum Kaffeetrinken und Spielen. So viel wussten die vier Kinder und freuten sich darauf. Allerdings ahnten weder Lenny noch Zoe oder Jonas – und schon gar nicht Christoph –welche Überraschung dieser Ausflug außerdem bescheren würde.



In Dommitzsch unterm Dach des ASB angekommen (der Arbeiter-Samariter-Bund ist Träger des Mehrgenerationenhauses) nimmt Sybille Zugowski die Gäste freudig in Empfang. Der Tisch ist schon gedeckt, und Wilfried Gans, die gute Seele des Hauses, platziert gerade noch zwei riesige Teller mit zuckrigem Streuselkuchen darauf. Weil dieser allzu gut duftete, möchten die Kinder erst vespern und dann spielen. Kein Problem.



Doch gerade, als Christoph das erste Stück Kuchen in den Mund schieben will, klopft es laut an der Tür. Sekunden später kommt ein Polizist herein. Freundlich aber bestimmt sagt er: „Gibt es hier einen kleinen Jungen, der schon immer mal mit einem Polizeiauto fahren wollte?“



Während sich Lenny, Zoe und Jonas schulterzuckend anschauen, lässt Christoph das Stück Kuchen wieder auf den Teller fallen, reißt seine Kulleraugen weit auf und seine Hand nach oben: „Ja, ich! Ich bin das!“, vermeldet er aufgeregt. Dann rubbelt er sich über die Augen, weiß im ersten Moment offenbar gar nicht recht, ob es nur ein Wunschtraum ist – oder tatsächlich der Wunsch-Polizist. Zum Glück steht Dieter Pleiß leibhaftig und in korrekter Uniform vor ihm. Ja, er reicht ihm sogar die Hand und zwinkert mit den Augen. Dann begrüßt er alle anderen in der Runde, auch Sybille Zugowski, die plötzlich mit einer Plüschente zur Stelle ist: „Guten Tag, ich bin Ellywunschente und helfe Dir, Deinen Wunsch zu erfüllen“, lässt sie den Filzschnabel mit ihrer Stimme schnattern.



Selbstverständlich dürfen dann alle Kinder mit nach draußen kommen, wo der Dienstwagen des Hauptkommissars einsatzbereit auf seine neue Besatzung wartet.

Nach einer Runde „Streifendienst“ auf dem Hof des Mehrgenerationenhauses, öffnet Dieter Pleiß den Kofferraum und zeigt, welche Ausrüstung Polizisten dabei haben. Die Kinder erleben unter anderem, wie Fingerabdrücke genommen - und Handschellen angelegt werden. In ihrem Fall freilich nur zu Übungszwecken. Christoph hat noch mindestens 20 Fragen – und zupft dann an der Hose „seines Polizisten“: „Weißte was, ich werde später auch Polizist!“, verrät er ihm.

Das wird beim gemeinsamen verspern noch ausgiebig diskutiert. Da sitzen beide natürlich dicht nebeneinander.



Bis Christoph plötzlich etwas unruhig wirkt. Jenny Groß ahnt den Grund:

„Du willst dem Polizisten bestimmt noch etwas sagen!“, ermuntert sie ihren Schützling. Dieser nickt, rutscht näher an ihn heran und flüstert etwas in sein Ohr. „Oha“, bekundet Dieter Pleiß erstaunt und verspricht: „Das bleibt unser Geheimnis, und Du hältst Dich auch daran!" Christoph nickt erleichtert, verspricht es – und verabschiedet sich wenig später überglücklich von seinem neuen großen Freund.