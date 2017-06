Streit um Zeltaufbau

Mockrehna. Nicht nur der Fakt, dass am vorletzten Wochenende mit dem Fest der Schalmeien in Langenreichenbach und dem Pumphutfest in Mockrehna zwei der größten Feste der Gemeinde parallel stattfanden, sorgte dezent für Unmut.

Vielmehr war aber die Unterstützung der Vorbereitungsmaßnahmen durch Gemeindemitarbeiter in die Schusslinie geraten. Die sei, so sagte es Mockrehnas Ortsvorsteher Bernhard Wagner, nicht immer gleichmäßig verteilt. In Langenreichenbach hätten Mitarbeiter beim Aufstellen eines Zelts mit angepackt, die Mockrehnaer mussten das alleine tun.

Wie sich später herausstellte, waren die Arbeiter beim Schalmeienfest außerhalb ihrer Dienstzeit tätig, doch gab die Debatte Anlass dazu, einen Beschluss aus den letzten Jahren rückgängig zu machen beziehungsweise zu überarbeiten, in dem genau diese Hilfsarbeiten bei örtlichen Festen geregelt seien. In der nächsten Sitzung des Gemeinderates, so der Plan, soll nun erneut über eine Regelung der Problematik diskutiert werden.