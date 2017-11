Strelln-Röcknitzer stellen Naundorfs Traktoristen kalt

Fussball. Der Spitzenreiter der Kreisliga heißt seit dem 12. Spieltag LSV Mörtitz. Die Mörtitzer gewannen ihr aktuelles Heimspiel gegen Belgern mit 2:0. Begünstigt hat die Übernahme der Tabellenspitze die Tatsache, dass die bis dato führende SG Zschortau ihr Punktspiel gegen Rackwitz ins Jahr 2018 verlegt hatte. Die Belgeraner reisten mit Riesenrespekt in Mörtitz an, wusste sie doch, dass die Gastgeber noch kein Heimspiel in dieser laufenden Serie verloren hatten. Bis zur Pause lief es auch recht gut für den Roland. Die Abwehr hinten stand und vorne hätte die Abteilung Sturm ihre Chancen nur nutzen müssen. Nach der Pause drückte die Heimelf ordentlich auf die Tube. Die Führung der Mörtitzer war nur eine Frage der Zeit. Belgern kämpfte unverdrossen um den Ausgleich. Aber ein Strafstoß vereitelte dieses Vorhaben.



In Oschatz hat Neutrainer Wiesner den zweiten Sieg in Folge erzielt. Sein Team gab auch die Rote Laterne ab. Bemerkenswert wie Oschatz zweimal einen Rückstand wettmachte und noch den Siegtreffer landete.

Selben konnte sich mit seinem Sieg gegen den nun neuen Tabellenletzten Glesien durchsetzen. Wenn die Tore auch spät fielen, aber für Selben bedeutete das den gesicherten Mittelplatz.



Ein Achtungszeichen setzte die Spielgemeinschaft Strelln/Schöna/Röcknitz. Sie bezwang den Tabellendritten Traktor Naundorf nach einer starken und geschlossenen Gesamtleistung verdient. Die Abwehr der Spielgemeinschaft war in dieser Begegnung der starke Rückhalt der Mannschaft. Der SV Wölkau verpasste es, die Gunst der Stunde zu nutzen, um mit einem Heimsieg gegen Delitzsch II/Spröda ins Mittelfeld zu rücken.

Statistik

Oschatz – Schenkenberg II 3:2 (1:1)

Oschatz: Ferl, Reichert, Mandel, Naumann, Krause (55. Berndt), Toska, Zoike, Erdmann, Pöhlmann, Schmidt (84. Kattner), Kretzschmar; TF: 0:1 Gensel (17.), 1:1 Toska (33.), 1:2 Wendt (58.), 2:2 Kretzschmar (60.), 3:2 Erdmann (81.); GK: 3x Oschatz, 3 x Schenkenberg; SR: Hartländer (Torgau); ZS: 44



Strelln/Schöna-Röcknitz – Traktor Naundorf 2:1 (1:0)

Strelln: Jankowsky, Richter, Fromm, Hess, Schöne, Mielich (82. Brunzlow), Jehnich, Seifert (46. Serber), Voigtländer (46. Hutschenreuter), Grube, Wilk; Naundorf: Eichhorn, Kernche, Dräger, Siegel (72. Schreiber), Brand, Röhner, Prellberg, Gruhle, Radeck (29. Ackermann), Hoff, Schneider

TF: 1:0 Seifert (45.), 1:1 Hoff (47.), 2:1 Gruhle (56.); GK: 4 x Strelln, 2 x Naundorf; SR: Rohrbach (Düben); ZS: 50



Wölkau – Delitzsch II/Spröda 1:2 (1:1)

TF: 1:0 Opitz (7.), 1:1 Ihle (9.). 1:2 Huke (50.); GK: 1 x Wölkau, 2 x Delitzsch; SR: Möritz (Strelln);

ZS: 55



Selben – Glesien 3:0 (0:0)

TF: 1:0 Laue (62.), 2:0 Werner (75.), 3:0 Trodler (85./EFM); GK: 1 x Glesien; SR: Rollert (Lissa),

ZS: 32



Mörtitz – Belgern 2:0 (0:0)

Belgern: Straube, Merzsch, Ender, Langrock, Wolter, Fiedler, Schneider, Kentsch, Seidel, Werner, Tränkner (70. Zscheile), TF: 1:0 Fichtner (56.), 2:0 Stielke (65./EFM), Gelb: 1 x Belgern; SR: Döring (Dahlen); ZS: 22



Zschortau – Rackwitz verlegt (8.4.2018)

spielfrei: SV Naundorf