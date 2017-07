Strellner Freizeit-Kick hat einen neuen Sieger

Freizeitsport. Nachdem im letzten Jahr noch sechs Mannschaften am Start waren, konnten die Organisatoren vom SV Strelln/Schöna beim 9. Frank-Schmidt-Gedächtniscup im Rahmen des Strellner Parkfestes dieses Mal ein Team mehr begrüßen. Firmenteams und Dorfmannschaften wetteiferten bei dem Fußball- Kleinfeldturnier um den Pokal, der in Gedenken an das Strelln/Schönaer Vereinsgründungsmitglied vor in paar Jahren umbenannt wurde und vorher als Gewerbecup gespielt wurde.



Im Modus Jeder-gegen-Jeden in 21 zehnminütigen Spielen auf zwei Feldern duellierten sich die mit Fußballern aus den heimischen Ligen – vor allem aber vom ortsansässigen SV – gespickten Teams. Ein Großteil der Teams sind Dauerbrenner beim Strellner Freizeitturnier. So auch die Firma Friedrich/Quellmann, die sich nach Platz 3 im vergangenen Jahr nun die Krone aufsetzen konnten. Die Firma Flietec, als Titelverteidiger angereist, musste sich mit Platz 4 begnügen.



Das Volleyballturnier, das in den letzten Jahren als weiterer sportlicher Höhepunkt im Rahmen des Parkfestes stattfand, wich dieses Mal für eine Neuerung im Programm der Strellner.

Platzierungen und Ehrungen:

1. Platz Firma Friedrich/Quellmann

2. Platz Firma Zottelstube

3. Platz Team „Rote Rübe“

4. Platz Firma Flietec

5. Platz Team „No Sound“

6. PlatzFirma EMDE Industrie-Technik

7. PlatzTeam „Strellner Jugend“



Torschützenkönig: Florian Walther (6 Tore)

Bester Torwart: Jens Plotzky

Bester Spieler: Luca Streich