MOCKREHNA Strellner Ortsdurchfahrt: Was ist mit dem Baubeginn? Strelln. Eigentlich war angedacht, den ersten Bauabschnitt für die Strellner Ortsdurchfahrt noch in diesem Jahr fertigzustellen. Doch jetzt kommt offenbar alles anders. Lesen Sie, warum: mehr…

TORGAU "Aufhören wäre ein Fehler!" Torgau. Wohin soll die Renaissancestadt an der Elbe nach dem UNESCO-Dämpfer steuern? Die TZ sprach mit Dr. Uwe Niedersen über die die Lehren für eine neuerliche Bewerbung um das Weltkulturerbe. mehr…

TORGAU Als der AZV mal für sich selber baute Torgau. In diesen Tagen sorgt der Trink- und Abwasserzweckverband

Torgau-Westelbien als Bauherr für eine der größten innertädtischen Baustellen seit Langem. mehr…

TORGAU Premiere im Torgauer Entenfang Torgau. Am Wochenende ist es für Lisa-Marie Dargatz und ihren selbst gegründeten Verein endlich soweit: das 1. Torgauer Oldtimertreffen findet statt. mehr…

NORDSACHSEN Der Kreis verbessert seinen öffentlichen Nahverkehr Torgau/Nordsachsen. „Der Landkreis bringt seinen öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) weiter in Schwung“, verkündete die Kreisverwaltung jetzt den Start des Mobilitätsprojekts „Nordsachsen bewegt“. mehr…

OSTELBIEN Nächste Messe dreht sich ums Leben auf dem Land Beilrode. Die TZ-Mediengruppe arbeitet an der nächsten Messe: „Trendwende Dorf“. In der Beilroder Ostelbienhalle dreht sich am 14. Oktober alles um das Leben auf dem Land. mehr…

TORGAU Modellbauer waren zu Besuch in der Kita Torgau. In der Kita am Rodelberg wurde am Dienstag fleißig konstruiert. Im Rahmen des Ferienprogramms war dort die Interessengemeinschaft „Modellbau Torgau“ zu Gast und hatte einige Bausätze im Gepäck. mehr…

TORGAU "Schild am Elberadweg ist überlegenswert" Torgau. Das Schaufüttern der Bären auf Hartenfels zeigt einmal mehr: Torgaus Petze Jette, Bea und Benno sind ein Besuchermagnet und haben das Zeug dazu, die Stadt weiter bekannt zu machen. Die TZ fragte beim Pressesprecher der Kreisverwaltung nach, welche Vermarktungsschritte nun folgen sollen. mehr…

TORGAU Ampel soll mehr Sicherheit bringen Torgau. Seit einigen Tagen wird an der B 182 an der Ecke zur Nordstraße fleißig gewerkelt. Dort soll ab Mitte August eine Fußgängerampel möglichen Unfällen mit Personenschäden vorbeugen. mehr…

Junger Hund am Wagen mitgezerrt Für gewöhnlich erhitzen Geschichten um misshandelte Tiere die Gemüter der Menschen immer im Besonderen. Im vorliegenden Fall war die Zeugin der Tat vor allem über den Ton des Mannes schockiert, als sie diesen mit seiner Handlung konfrontierte. mehr…

Für die Rettung wurde die Frontscheibe herausgesägt Am Montagabend gegen 20.30 Uhr ging bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Torgau die Meldung eines Verkehrsunfalls in Zinna, Zur Welsauer Mühle, ein. mehr…

Die TZ-Sportseite vom 26. Juli als Download Ein Torgauer Trio startete unlängst beim legendären Ironman-Triathlon im fränkischen Roth und meisterte als Team die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad und den abschließenden Marathon. mehr…

Wechsel sorgen für Vorfreude auf die neue Saison Das Transfer-Karussell dreht sich wieder. TZ hat wie im letzten Jahr bei allen Vereinen aus den relevanten Ligen nachgefragt und folgende Übersicht zusammengestellt. mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 7. Juli als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie:

– Bosstime-Open Air am 15. Juli in der Kulturbastion. TZ verlost drei Freikarten.

– Im Schmetterlingspark Alaris schlüpfen zur Zeit die größten Schmetterlinge der Welt

– Holger Kuntzsch und Birgit Roy waren als Sommerskiläufer in Ruhla

– Die Cavertitzer Westernladies zum Weltrekordversuch in Österreich WE-Tipps: Konzerte der Internationalen Sängerakademie, Landesleistungshüten, Dorffeste in Strelln, Sitzenroda, Roitzsch, Beilrode, „In Flammen“ mehr…

Informationsvorsprung wählen Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier mehr…

#Zukunft_hier! Am 13. Juni hat die TZ-Mediengruppe ihr Wirtschaftsmagazin #Zukunft_hier! erstmals vorgestellt. Wenig später landete es in den Briefkästen der TZ-Abonnenten. In diesem Dossier finden Sie alle Beiträge, die im Magazin veröffentlicht wurden, sowie einen Link zum #Zukunft_hier!-ePaper. mehr…

