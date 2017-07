Strellner Parkfest wieder einmal voller Erfolg

Strelln. Strelln stand wieder Kopf am Wochenende. Ab Donnerstag-Abend wurde dort das 65. Parkfest abgehalten. Nach dem eher ruhigen Beginn mit einer Filmvorstellung am ersten Abend, ging es am Freitagnachmittag direkt sportlich zu. Hier vergnügte sich zuerst die jüngere Generation auf dem Bolzplatz, um anschließend den fußballbegeisterten Alten Herren den Platz zu räumen. Abends wurde dann bei der Beachparty noch kräftig gefeiert.



Das erste große Highlight stand dann am Samstag mit dem Kinderfest ins Haus, welches zahlreiche Menschen, große und kleine, in den Strellner Park zog. Daran angeschlossen war auch noch das Seifenkistenrennen, bei dem ganze sechs Gefährte an den Start gingen und auf einer rund 200 Meter langen Strecke um die schnellste Zeit kämpften. Für diese gab es dann am Ende einen Pokal, ebenso wie für die am schönsten gebaute Seifenkiste.



Am Sonntagvormittag stand erstmals im Rahmen des Dorffestes ein Wettkampf der Straßenabschnitte auf dem Programm. Bei der „1. Strellner-Street-Challange“ kämpften vier gemischte Mannschaften in fünf verrückten Minispielen gegeneinander um den Straßenchampion. Anschließend riefen die Veranstalter zum traditionellen Armbrustschießen, ehe Entertainer Heiko Harig für den Rest des Tages das Kommando übernahm und Strelln bis in die späten Abendstunden zum Ausklang des Parkfestes nochmal in Partylaune versetzte.