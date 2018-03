Sturm spielte Krankenhaus übel mit

Torgau. Schwere Stürme sind kein Phänomen des aktuellen Jahrzehnts. Auch vor rund 20 Jahren, am 4. März, überzogen orkanartige Böen die Große Kreisstadt sowie die Region und hinterließen teils schwerwiegende Schäden. So berichtete das Neue Torgauer Kreisblatt in seiner Ausgabe am Folgetag. Zahlreiche umgestürzte Bäume waren zu beklagen, unter anderem auch im Torgauer Südring. Dort hing ein Baum schräg über die Bundesstraße und verschaffte der damals neu angeschafften Drehleiter der örtlichen Feuerwehr ihren ersten Einsatz, wie der damalige Wehrleiter Günther Burkhardt beschrieb.

Wesentlich schlimmer waren die Schäden damals am Kreiskrankenhaus. Eine Sturmböe war in die Dachabdeckung des Heizhauses gefahren und hatte Teile der Regenrinne und Dachplatten zerfetzt und in die Tiefe stürzen lassen. Feuerwehr und Dachdecker waren danach bemüht, die Schäden in Grenzen zu halten und das Dach zu sichern.

Andernorts in der Kleinen Feldstraße hatte der Wind eine Pappel zum Umsturz gebracht und sie direkt auf das Heck eines VW Passat stürzen lassen. Verletzte soll es im Zuge des Sturmes nicht gegeben haben. Auch die umliegenden Gemeinden kamen besser weg als Torgau.