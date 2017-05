Super Saisonstart der Jugend des TV Torgau

Tennis. Die Jugend der U18 gemischt legte mit drei glanzvollen Heimsiegen einen perfekten Saisonstart hin und führt das Feld in der Bezirksklasse Leipzig an.

Im ersten Spiel war der TC Markranstädt zu Gast in Torgau und musste am Ende eine deutliche 0:6-Niederlage einstecken. Sowohl in den Einzeln als auch in den Doppeln zeigten Arne Leutnitz (1), Heidi Schwarz (2), Hannah Walther (3), Niclas Hammer (4) und auch Anne-Marie Stock eine tadellose Leistung Das zweite Heimspiel wurde ebenfalls mit 5:1 eine klare Angelegenheit für die junge Damen und die Herren.

Gegen den LVB aus der Messestadt, diesmal ohne A. Leutnitz, dafür mit Lennart Langer und Aaron Holling, wurden wieder alle vier Einzel gewonnen – lediglich ein Doppel ging an die Gäste aus Leipzig.

Am vergangenen Sonntag stand die dritte Heimpartie gegen den ATV Leipzig auf dem Programm – und diesmal mussten die Spieler vom TVT kämpfen, um am Ende das Match mit einem 4:2-Erfolg zu gestalten. Gleich im ersten Einzel verlor Arne Leutnitz knapp im Championstiebreak und auch das erste Doppel mit Leutnitz/Schwarz ging in der Verlängerung an die Gäste.

Dafür sorgten Hannah Walther, Niclas Hammer und Aaron Holling für wichtige Punkte im Einzel und im 2. Doppel war A. Holling an der Seite von Antonia Grochowy ebenfalls erfolgreich.

In den letzten drei Punktspielen der U18 gemischt muss der TV Torgau jeweils auswärts ran. Der größte „Brocken“ mit dem TC RC Sport wartet am kommenden Sonntag. Viel Erfolg!