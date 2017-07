Superbauten beeindrucken weltweit mit Gläsern aus Liebersee

„Normal kann jeder: Interpane realisiert weltweit spezielle Fassadenverglasungen von Großobjekten, und wir in Liebersee tragen unseren Teil dazu bei“, kann Sebastian Schmidt, Geschäftsführer der INTERPANE-Unternehmen in Liebersee und Wipperfürth, nicht ohne Stolz verkünden.

Kleiner Ort ganz groß

Ja, was sich in dem kleinen Ort in der Nähe von Belgern in unmittelbarer Nähe zur Elbe entwickelt hat, kann sich mehr als sehen lassen. Als erstes Unternehmen der Interpane-Gruppe in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung wurde der Standort in Liebersee 1991 gegründet. Es wird hier das ganze Spektrum der Interpane-Produktpalette zu Isolierglas verarbeitet.

Aufgrund modernster Fertigungstechnologien und jahrzehntelangem Know-how ist die Gesellschaft in Liebersee langjähriger Partner vieler Fensterbauunternehmen und Fassadenbauer. Und die realisieren Großprojekte, die in der ganzen Welt für Aufsehen sorgen, legen ein Zeugnis über die hohe Qualität und Leistungsfähigkeit der Marke INTERPANE und auch des Standortes in Liebersee ab. Jüngstes Beispiel ist das Projekt „22 Bishopsgate“ in London. Dort entsteht derzeit eines der höchsten Gebäude Europas. Die gläserne Fassade wird von Interpane geliefert, die Isoliergläser hierfür werden derzeit am Standort in Liebersee produziert. Weitere Kracher sind Projekte wie die KfW in Frankfurt, die Deutsche Botschaft in Paris, das Projekt Saphire Liebeskind in Berlin oder das Museum Barberini in Potsdam. Auch bei der Elbphilharmonie in Hamburg haben die Spezialisten von Interpane eine absolute Glanzleistung vollbracht wie auch für Hochhäuser in Paris, Saudi-Arabien und in den USA.

Namhafte Bauten weltweit tragen das Markenzeichen „Interpane“.

Die steigende Nachfrage auch nach Isoliergläsern aus Liebersee konnte nur durch Großinvestition zur Produktionserweiterung am Standort realisiert werden. „Der erste Step ist uns schließlich trotz einiger Schwierigkeiten gelungen“, freut sich Sebastian Schmidt. Circa 100 attraktive Vollzeitstellen bietet das Unternehmen hier vor Ort, plus zusätzliche Arbeitsplätze in der zuliefernden Glas- und Logistikindustrie. Damit ist das Unternehmen in der Region der wichtigste Arbeitgeber. Gearbeitet wird aktuell im Schichtsystem. „Spezialisten haben bei uns ebenso beste Chancen wie junge Leute, die einen Ausbildungsplatz suchen. Interpane setzt auf Fachleute, unterstützt in jeglicher Art und Weise Ausbildung und Qualifikation“, bekräftigt der Geschäftsführer. Dabei reicht die Palette vom Facharbeiter, über Meisterausbildung bis hin zum dualen Studium. Besonders stolz sind er und sein Team auf die Auszeichnung für exzellente Aus- und Weiterbildung durch die Agentur für Arbeit!

Produziert werden am Standort Liebersee jährlich etwa 370 000 Quadratmeter Isolierglas. Das entspricht einem Umsatz zwischen 16 und 17 Millionen Euro. Dabei ist kompromisslose und zertifizierte Qualitätssicherung eine Selbstverständlichkeit.

Energieeffizienz und Umweltschutz

Interpane entwickelt maßgeschneiderte Isolierverglasungen in allen Formaten. Am Standort haben sie Abmessungen von 2,70 Metern bis zu 5,50 Metern und ein Gewicht bis zu einer Tonne. Darüber hinausgehende Dimensionen (Gigalites) werden in der Gruppe produziert und von Liebersee aus der Kundschaft angeboten. Sie werden in Wohnhäusern ebenso verarbeitet, wie in Bürogebäuden oder bei Repräsentationsbauten. „Unsere Glasprodukte sind sowohl für die Sanierung bestehender Gebäude als auch für Neubauten wie Niedrigenergiehäuser geeignet. Wir arbeiten beispielsweise mit Passivhausbauern der Premiumklasse zusammen“, merkt Sebastian Schmidt an.

Interpane-Isolierverglasungen sind Gegenstand ständiger Forschung, und ihre technologische Weiterentwicklung trägt wesentlich zu Energieeffizienz und zum Umweltschutz bei.

„Selbstverständlich engagiert sich jeder Standort auch abseits des Kerngeschäftes für seine Region und die Menschen, die hier leben. So ist Liebersee Mitglied in Umweltinitiativen, unterstützt regionale, soziale sowie kulturelle Projekte“, weiß Sebastian Schmidt.

