Supercup bietet gute Unterhaltung

Auf dem Platz war den Old Stars um Fußballgrößen der Region wie Marco Gräfe oder Thomas Hönemann in den letzten Spielen zwar etwas die Luft ausgegangen, weshalb nach sehr ansehnlicher Vorrunde am Ende nur der undankbare vierte Platz blieb. Nach dem offiziellen Teil des Abends drehten die Oldies aber nochmal richtig auf. „Es war wohl erst gegen 2 Uhr, als wir die Kabine verließen“, sagte Alfred Hönemann am Tag nach dem Supercup mit einem Grinsen. „Die Truppe hat sowieso den Spaß in den Vordergrund gestellt. Irgendwann kamen noch die Süptitzer und die Wermsdorfer in die Kabine. Wir hatten noch eine Weile viel Freude.“

Erleichterung und Freude nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen die Old Stars. Mann des Spiels wurde Torwart David Schrinner, eigentlich Verteidiger, der mehrere Elfmeter parierte beziehungsweise am Tor vorbeigucken konnte und selbst traf. Marcus Windrath, Steven Hache, Tom Heuer, Rick Litka und Stephan Kukard (v.l.) freuen sich mit ihm über den Einzug ins Finale.

Spaß hatten vor allem auch die Kicker vom VfB Herzberg, und das schon auf der Platte. Nach Platz 4 im Vorjahr gelang der jungen Truppe von Trainer Helmut Brenner, der auch im Torgauer Raum noch bestens bekannt ist, dieses Mal der große Wurf. „Überraschend“, wie Brenner nach dem Titelgewinn zugab. Vor Turnierbeginn hatte er vor allem aufgrund der offensichtlichen körperlichen Nachteile seiner Mannschaft keine Prognose wagen wollen. Jene Nachteile konnte sein Team aber mit Wendigkeit, Trickreichtum und vor allem Treffsicherheit ausgleichen. Mit 17 Toren im Turnierverlauf haben die Brandenburger mit Abstand am häufigsten eingenetzt. „Mit fünf Siegen in fünf Spielen sind wir deshalb auch verdienter Gewinner“, so Brenner. „Wir freuen uns als Titelverteidiger kommendes Jahr wieder gast dieses tollen und gut organisierten Turniers zu sein.“

Die gute Organisation hat vor allem Hartenfels-Sportdirektor Norman Wehner mit seinem Team zu verantworten. In letzter Minute musste er so zum Beispiel Ersatz finden für den FSV Krostitz, der am Tag vor dem Turnier abgesagt hatte. „Mit dem Lommatzscher Sportverein haben wir aber kurzfristig einen guten Ersatz gefunden.“ Aus sportlicher Sicht hat sich das Team gut ins Turnier eingefügt.

„Insgesamt war das Leistungsniveau dem in unserem Kreis angemessen. Die vier Halbfinalisten standen zurecht dort“, sagte Wehner. „Ich würde nicht unbedingt von Budenzauber sprechen wollen, aber wir hatten zum Teil schon schöne Kombinationen und Tore.“ Wichtig war in erster Linie, dass es keine ernsthaften Verletzungen gab. Von Zeit zu Zeit ging der eine oder andere Spieler etwas übermotiviert in die Zweikämpfe. „Aber nur eine verhängte Zeitstrafe zeigt doch, dass es alles in allem fair war“, so Wehner.

Auch die Zuschauerkulisse war in Ordnung. Um die 330 zahlenden Zuschauer waren in der Halle und blieben überwiegend bis zum Schluss. Das lag nicht zuletzt auch am neuen Caterer, den der SCH für das Turnier besorgt hatte. Das Café Carpe Diem aus Torgau übernahm die Versorgung rund um den Spielbetrieb. „Ich habe bisher nur positive Rückmeldungen bekommen, sowohl was Qualität als auch Angebot angeht“, sagte Norman Wehner. Dass die Zuschauer lange in der Halle blieben lag aber vor allem auch daran, dass sich die heimischen Teams lange im Turnier hielten.

Zu den Stehplätzen auf dem Rang waren für den Supercup ein paar zusätzliche Bänke aufgestellt, um Platz für die mehr als 300 Zuschauer zu schaffen.

Beim SV Süptitz, der sich am Ende Rang 3 im Spiel gegen die Old Stars sicherte, war das lange Zeit jedoch nicht sicher. In der Vorrunde gab es noch eine knappe Niederlage gegen die Old Stars, ehe nach dem verloren Spiel gegen Mügeln-Ablaß bereits das Vorrunden-Aus für den Titelverteidiger drohte. Ein Sieg gegen Wermsdorf musste also her – ein deutlicher. Erst in den letzten drei Minuten der Vorrunde besann sich der Landesklassist auf seine Stärken und drehte auf, erspielte mit einem 4:0-Sieg nicht nur das deutlichste Ergebnis des Abends, sondern auch das Halbfinalticket. Auch da zeigte sich die Mannschaft im Vergleich zu den vorangegangenen Spielen verbessert, musste aber trotzdem gegen den späteren Turniersieger Herzberg eine knappe Niederlage einstecken.

Das gleiche Schicksal teilten auch die Hartenfelser – und zwar gleich doppelt. Bereits in der Vorrunde musste sich der SCH unter Trainer Jens Dehnert den Brandenburgern geschlagen geben. Platz 2 in der Gruppe reichte aber trotzdem fürs Halbfinale. Dort warteten dann die Old Stars, unter anderem auch mit Ex-Coach Mathias Klopf und den aktuellen Trainern von Süptitz und Oschatz, Nico Bachmann und Steffen Wiesner. Erst in einem spannenden Elfmeterschießen, bei dem die Schützen auf beiden Seiten Nerven zeigten, konnte sich der SCH durchsetzen. Im erneuten Duell gegen den VfB Herzberg gab es dann jedoch eine glatte Niederlage.

Die Eintrittskarten galten als Los für drei Gewinne. SCH-Präsident Sören Wachsmann (l.) und Turnierorganisator Norman Wehner betätigten sich als Losfeen.

Auch bei den Hartenfelsern musste geklärt werden, wer schießt. Trainer Jens Dehnert bat dazu seine Truppe um Stellungnahme.

Große Spannung beim Elferkrimi. SCH-Präsident Wachsmann, Turniersprecher Thomas Stöber und Roger Weber von der Organisation (v.l.n.r.) warten gemeinsam mit Schiri Patrick Schalkowski (vorn) auf das Spektakel.

Wer soll die Elfer schießen? Vor dem Halbfinal-Krimi gegen den SCH stellt sich die Frage, wer von den Oldies schießen wird. Die beiden Schiedsrichter der Partie, Ronny Hartländer (l.) und Veit Mielich, nehmen die Namen auf.

Statistik

Vorrunde Gruppe 1

Torgau – Dahlen 3:2

Lommatzsch – Herzberg 3:6

Dahlen – Herzberg 0:1

Torgau – Lommatzsch 2:1

Lommatzsch – Dahlen 3:2

Herzberg –Torgau 3:1

1. VfB Herzberg 9 10:04

2. SC Hartenfels Torgau 66:06

3. Lommatzscher SV 37:10

4. Wacker Dahlen 04:07

Vorrunde Gruppe 2

Süptitz – Old Stars 1:2

Mügeln-Ablaß – Wermsdorf 1:2

Oldstars – Wermsdorf 2:1

Süptitz – Mügeln-Ablaß 1:3

Mügeln-Ablaß –Oldstars 2:4

Wermsdorf – Süptitz 0:4

1. Old Stars 98:4

2. SV Süptitz 36:5

3. SV Mügeln-Ablaß 36:7

4. FSV Wermsdorf 33:7

Endrunde

HF Herzberg –Süptitz 3:2

HF Old Stars – Torgau2:2 (4:5 n.E.)

Platz 7 Dahlen – Wermsdorf 1:2 i.E.

Platz 5 Lommatzsch – Mügeln 2:1 i.E.

Platz 3 Old Stars –Süptitz 1:3

Finale Herzberg – Torgau 4:1

Bester Torschütze: Godwin Essien, VfB Herzberg (6 Tore)

Schiedsrichter: Dirk Otto, Patrick Schalkowski, Veit Mielich, Ronny Hartländer

SC Hartenfels Torgau mit: Schrinner; heuer, Kukard, Litka, Ghavamzadeh, Scaruppe, Windrath, Hache, Fromm, Zinke

SV Süptitz mit: Fritzsche; Melichar, Hidalgo, Kunath, Günther, Gerlach, Schulze, Dehnert, Melzer

Old Stars mit: Skwarczynski; Niesner, Bachmann, Gräfe, Klopf, Meissner, Pierer, Hönemann, Wiesner

