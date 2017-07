Superhelden in Schöna

Schöna. Die gute Laune von Eva Ginsel blieb trotzdem: Mit einer aus dem Würfelbecher kullernden Eins musste die Schönaer Seniorin gestern Nachmittag ihre bis dahin hoffnungsvolle Wurfserie und somit auch die Chance auf den Super-Titel begraben. Bis zu diesem Zeitpunkt waren anlässlich des Schönaer Dorffests bereits 30 Teilnehmer im Titel-Rennen. Fünf Aufgaben mussten absolviert werden, bis um 17 Uhr feststand, wer in diesem Jahr als Supermann, Superfrau und Superkind nach Hause gehen konnte. Nach Croquet, Darts, Pyramidenzielwurf, Ringewerfen und eben dem verflixten Ja-keine-Eins-Würfeln waren dies Oliver Sekora, Uta Richter und Maxi Müller.



Gute Laune auch bei Ortsvorsteher Dietmar Kloß, der darüber hinaus emsig darum bemüht war, jeden am Grillstand zu bewirten. Während auf der Tanzfläche vor der Bühne Kinder und Erwachsene beim Pony-Reiten ihren rollenden und pflegeleichten Gefährten die Sporen gaben, tönte einem zufrieden dreinblickenden Kloß von der anderen Seite zur besten Kaffeezeit die Blasmusik ins Ohr.



Die Vereinsgemeinschaft um Feuerwehr, Blaskapelle, Jugendclub, Breitensport und Tourenfahrer hatte wieder ein Dorffest auf die Beine gestellt, das Groß und Klein lockte. Unterstützt wurde die Gemeinschaft unter anderem durch engagierte Muttis, die sich mit Schminkkasten und kreativen Bastelideen um den Nachwuchs kümmerten.



Neu war in diesem Jahr das Fußballdarts. Auf einer mit Luft gefüllten Zielscheibe mussten unterschiedlich wertige Ziele anvisiert werden. Zielen und Treffen war auch am Stand der Feuerwehr gefragt, wo Spritzübungen auf die Besucher warteten.



Seinen Anfang hatte das Dorffest bereits am Mittwochabend genommen, als die Schönaer Blaskapelle mit einer öffentlichen Übungsstunde ihren Geburtstag feierte. Am Freitag folgte dann ein Skatturnier, aus dem der Belgeraner Norbert Kath mit 2948 Punkten als Gewinner des Sommerpokals hervorging. Der Samstag stand ganz im Zeichen einer Partysause, der allerdings das schlechte Wetter den ein oder anderen Besucher gekostet haben dürfte. cw