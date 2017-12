Täglich vielstimmige Klopfkonzerte

Torgau. Der Klang von Klavier, Flöten, Violinen und Co. ist Prof. Elvira Dreßen ohne Zweifel vertrauter als krasser Baustellen-Lärm. Doch als die Leiterin der Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ Nordsachsen vor wenigen Tagen gemeinsam mit der Torgauer Zeitung das Hauptgebäude der Einrichtung in der Eilenburger Straße 1 aufsuchte, sah und lauschte sie geradezu fasziniert, was sich an ihrer eigentlichen Wirkungsstätte tut: Klopfkonzerte unten und oben, irgendwo dröhnt ein Bohrhammer, dessen Rattern kurzzeitig von einer schrillen Säge übertönt wird.



Das komplette Gebäude, im Jahr 1920 errichtet und zuletzt 1992 modernisiert, ist seit dem Sommer eine Großbaustelle. Die Investitionssumme für diese „Energetische Sanierung“ beträgt etwa 1,5 Millionen Euro und wird mit Bundes- und Landesmitteln gefördert über das Kommunalinvestprogramm „Brücken in die Zukunft“. Der Landkreis als Hausherr ist mit einem Eigenanteil von 94 000 Euro in der Pflicht. Etwa 600 Schüler und 25 Lehrkräften, 16 Klaviere, ein Flügel, viele andere Instrumente, Notensammlungen und Möbel waren im Frühsommer ausgezogen, „größtenteils in die Puschkinstraße, in Räumlichkeiten der Volkshochschule und teilweise ins Gymnasium“, erläutert Prof. Elvira Dreßen und bekundet: „Das klappt dort auch ganz gut. Wir haben große Unterstützung erhalten.“

So dick wird die Musikschule eingepackt.

Zugleich scheint sie sichtlich erleichtert über das, was sie auf der Baustelle wahrnimmt: „Hier wird tüchtig losgelegt, mir scheint, die Arbeiten gehen zügig voran.“ Mit dieser Einschätzung liege sie richtig, bestätigt ihr Henry Bartsch vom Architekturbüro Tiepelt. Er leitet gerade die wöchentlich stattfindende Bauberatung im Dienstzimmer der Schulleiterin. Auch Roger Hornauer sitzt mit in der Runde. Als Sachbearbeiter Baukoordinierung begleitet er das Vorhaben seitens der Kreisverwaltung und stellt für die Torgauer Zeitung einen Überblick über den derzeitigen Stand der Bauarbeiten zusammen:

Die Abdichtung der Kelleraußenwände inklusive Herstellung einer vertikalen und horizontalen Abdichtung sowie der Einbau einer außenliegenden Dämmung sind zum großen Teil abgeschlossen. Der komplette Kellerfußboden wurde abgebrochen, ein Neuaufbau mit Dämmung ist bereits erfolgt.



Die bisher vorhandenen Kunststofffenster in den einzelnen Etagen werden vollständig erneuert. Die Arbeiten für die Dämmung der Fassade mit mineralischem Wärmedämmsystem inklusive Gewebespachtelung, Oberputz und Anstrich haben im November begonnen, ebenso die Dachdeckerarbeiten: „Das Steildach wird neu eingedeckt mit Biberschwanzziegeln und die Flachdachbereiche mit Doppelstehfalzdeckung aus Titanzinkblech“, erläutert Hornauer.

Erfolgt sind bereits die Abbrucharbeiten für die Einbauten der Decke über dem ersten Obergeschoss, ebenso der Einbau der Dielung im Dachgeschoss. Die Decken werden mit einer Gipskartondecke und in Teilbereichen als Akustikdecke hergestellt.



Die im Keller befindlichen sanitären Einrichtungen sind komplett zu erneuern. Das trifft auch für die gesamte Heizungsanlage zu, die mit moderner Brennwerttechnik, neuen Leitungen und Heizkörpern im gesamten Objekt ausgestattet und künftig über Erdgas versorgt wird.

Die vorhandene Elektroanlage bedarf ebenso einer gründlichen Überholung und wird zum Teil erneuert.

Bauleitung und Kreisverwaltung halten sich derzeit noch mit einem endgültigen Fertigstellungstermin zurück. Prof. Elvira Dreßen zeigt sich aber zuversichtlich. „Was ich hier gesehen habe, stimmt mich recht optimistisch. Mit Vorfreude auf den Wiedereinzug in dieses Haus werden wir auch die restliche Zeit in unseren Ausweichquartieren gut meistern.“

Bauberatung - Prof. Elvira Dreßen ist diesmal nur Gast im eigenen Dienstzimmer.