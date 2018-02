TANDEM nimmt Fahrt auf

Torgau/Nordsachsen. Das neue Pilotprojekt Sachsens will Familien individuell unterstützen / Start ist am heutigen Montag.

Jeweils drei Mal nahmen sie den Stift in die Hand und setzten ihre Unterschrift unter den Vertrag. Die Rede ist von Anke Nestmann, stellvertretende Geschäftsführerin des Vereins für Motivation, Kommunikation und berufliche Bildung (VMKB), sowie von Nordsachsens Jobcenter-Geschäftsführerin Christine Westphal und Heike Schmidt, Sozialdezernentin des Landkreises Nordsachsen. Die drei Frauen waren am vergangenen Donnerstag mit den weiteren Verantwortlichen des neuen Sächsischen Pilotprojektes namens TANDEM versammelt, um die Kooperation mit der Vertragsunterzeichnung zu besiegeln.

„Gemeinsam fahren, nicht alleine“ – So könnte der Leitspruch des durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderten Programms lauten. „Wir wollen Familien unterstützen und mit einem vielfältigen Hilfsangebot ihre berufliche und soziale Teilhabe fördern“, formulierte Nestmann das Ziel. Hierfür wird der VMKB von den beiden weiteren Kooperationspartnern, dem Jobcenter Nordsachsen und dem Jugendamt des Landkreises, unterstützt. Insgesamt bekommen innerhalb von drei Jahren zirka 30 bis 45 Familien, welche Arbeitslosengeld II beziehen, die Möglichkeit, am Projekt teilzunehmen.

Das Einzigartige ist dabei, dass neben den Eltern erstmalig ebenso deren Kinder im Alter von bis zu 18 Jahren im Projektzeitraum betreut werden. Durch die ganzheitliche familien- und beschäftigungsorientierte Förderung sollen beispielsweise der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert und Bildungskompetenzen oder auch ein stärkeres Miteinander gefördert werden. Die Auswahl der Bedarfsgemeinschaften erfolgt dabei durch das Jobcenter, jedoch auf freiwilliger Basis. „Wir haben bereits mit einigen Familien gesprochen und ein paar im Auge“, berichtete Christine Westphal. Trotzdem könne jede Bedarfsgemeinschaft im Jobcenter prüfen lassen, ob sie für TANDEM in Frage kommt.

„Schließlich kann das Programm auch vorzeitig beendet werden, sodass ein neuer Platz frei wäre.“ Die 30 Familien werden in zwei Gruppen aufgeteilt, sodass jeweils 15 Familien während der Laufzeit intensiv betreut werden können. Diese beträgt in der Regel zwölf Monate, kann aber auch zusätzlich um sechs Monate verlängert werden. „Als aller erstes bekommen die Bedarfsgemeinschaften während einer vierwöchigen Probezeit einen Einblick in das Projekt und so die Möglichkeit, herauszufinden, ob sie unsere Unterstützung weiter in Anspruch nehmen wollen“, erklärte Projektleiterin Anne Krautwald vom VMKB. „Die nächste Aufgabe besteht anschließend darin, zu schauen, auf welche Bereiche der Fokus der Zusammenarbeit gelegt wird.

Das wird von Person zu Person unterschiedlich ausfallen. Während der eine Hilfe bei der Jobfindung oder der Vereinbarkeit von Familie und Beruf benötigt, sind es in anderen Fällen die Kinder und Jugendlichen, mit denen durch sozialintegrative, nachhaltige Angebote und Hilfeleistungen eine neue Zukunftsperspektive entwickelt werden soll.“ So individuell wie die Anliegen wird sich daher auch die Betreuung gestalten. So werde sich nicht nur die Kontaktdichte der einzelnen Bedarfsgemeinschaften mit den Verantwortlichen unterscheiden, sondern ebenso die einzelnen Arbeitsschritte sowie die Treffpunkte. „Wir haben die Möglichkeit, auf die Befindlichkeiten der Familien einzugehen und diese beispielsweise ebenfalls zu Hause zu besuchen, in vertrauter Umgebung mit ihnen zu reden oder an neutralen Orten zu beraten.“

Diese Gespräche werden in die Hände der drei Sozialpädagoginnen Nancy Schule, Patricia Arnold und Manuela Fiege fallen. Sie sind jeweils an den Standorten des VMKB in Delitzsch und Eilenburg, in Oschatz und in Torgau vor Ort eingeplant. Alle drei Frauen weisen durch langjährige Erfahrungen in verschiedenen Projekten hohe Kompetenzen zur Umsetzung von TANDEM auf. „Ich denke, die Erwachsenen sowie die Kinder zu erreichen und ihnen Lösungsansätze für ein nachhaltiges Leben aufzuzeigen, wird nicht das Problem sein. Aber es zu schaffen, dass jeder diese Möglichkeiten auch alleine zu Hause umsetzt, wird seine Zeit brauchen“, vermutet Manuela Fiege, die Zuständige für den Torgauer Standort.

Das Team wird außerdem durch den Psychologen Sven Hujer vervollständigt. Er wird zwischen allen Standorten wechseln und dort je nach Bedarf agieren. „In manchen Situation trägt die Einbindung eines Psychologen bedeutend dazu bei, die Personen zu erreichen. Das wird zwar sicherlich keine einfache Aufgabe, aber ich bin gespannt und zuversichtlich“, zeigte sich Hujer optimistisch. Genauso positiv gestimmt war Christine Westphal: „Durch unsere Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und dem VMKB können wir die Eltern und Kinder nicht nur in Sachen Job oder Ausbildung unterstützen. Das Programm bietet zudem die Möglichkeit, ihnen bei alltäglichen Problemen zur Seite zu stehen.“

Am heutigen Montag startet das Projekt mit einer Informationsveranstaltung sowie den ersten Kennenlerngesprächen zwischen dem TANDEM-Team des VMKB und den ausgewählten Familien. Diese können sich anschließend überlegen, ob sie an TANDEM teilnehmen möchten. „Wir werden nicht alle derart erreichen können, wie wir es anstreben. Aber jede Familie, der wir helfen können, ist für uns ein Erfolg. Ob sich das Projekt am Ende bewährt, wird sich noch zeigen“, mit diesen Worten besiegelte Anke Nestmann die Vertragsunterzeichnung.