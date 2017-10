TIC ab nächstem Montag eine Woche geschlossen

Torgau. Alles neu macht der Mai, heißt es in einer Volksweise. Aber nicht im Torgau Informations Center: „Bei uns wird es bereits der November sein“, meint TIC- Managerin Anja Bauermeister schmunzelnd. Bereits letzten Montag hatten die Bauarbeiten am und im TIC begonnen. „Derzeit ist der gewohnte Zugang gesperrt“, informiert Anja Bauermeister.



„Bis zum 5. November ist der Zugang in unsere Räume über einen separaten Eingang möglich. Danach schließen wir für eine Woche komplett.“ Somit bleibt das TIC für den Besucherverkehr vom 6. bis einschließlich 13. November geschlossen. „Wir bleiben aber telefonisch für Anfragen und Auskünfte an allen Tagen, außer am Sonntag, erreichbar. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass in dieser Zeit weder Souvenir- noch Ticketverkauf möglich sind.“



Neben den Um- und Ausbau- sowie Malerarbeiten, bei denen auch der Eingangsbereich neu gestaltet wird, sollen auch sieben neue Fahrradgaragen in der Leipziger Straße nebst E-Bike-Lademöglichkeit entstehen. Auch neun Gepäckschließfächer, direkt im TIC, werden installiert. Besonders freut sich Anja Bauermeister auf die neuen Audioguides. „Zehn Geräte werden dann für die circa einstündige Audiotour die Besucher zu 15 sehenswerten Punkten wahlweise in Deutsch, Englisch, Russisch, Niederländisch, Französisch oder Spanisch informieren“, sagt sie.



Das TIC wird ab 14. November wieder geöffnet haben. Die restlichen Bauarbeiten werden dann voraussichtlich zum Jahresende abgeschlossen sein und weitestgehend unbemerkt im Hintergrund ablaufen. Die gesamte Maßnahme wird zu 90 Prozent gefördert, wofür die Stadtverwaltung einen entsprechenden Fördermittelantrag gestellt hatte. Ab November und bis Ostern wird das TIC montags bis samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet haben.

„Ich möchte mich schon jetzt für das Verständnis bedanken“, so Anja Bauermeister abschließend. „Und da sich ein sehr aufregendes Jahr dem Ende neigt, danke ich an dieser Stelle unserem gesamten Team für das große Engagement.“