Vereinslebe n. Der Torgauer Ruderverein, kurz TRV genannt, gehört mit zu den ältesten Sportvereinen der Region. In diesem Jahr feiern die TRV-Mitglieder das 108. Bestehen ihres Vereins.

Aus diesem Anlass laden die Torgauer Ruderer am 14. Juli zu einer kleinen Feier ab 17 Uhr in den Bootshausgarten ein. Zu der geselligen Runde werden neben den Vereinsmitgliedern und Freunden des Vereins auch Sponsoren, Unterstützer sowie Personen des regionalen öffentlichen Lebens erwartet. Die Ruderer haben ein kleines Mitmachprogramm zusammengestellt. So werden Interessierte durch die Bootshalle geführt und können sich im Ruderboot selbst ausprobieren.

www.torgauer-ruderverein.de