Die Polizei, die mit einem Großaufgebot das hoch brisante Landesklasse-Punktspiel TSV 1862 Schildau – Roter Stern Leipzig ’99 (0:4) am 14. Oktober absicherte, leitete einige Ermittlungsverfahren ein.

Fußball. Nach dem Spiel gab es in der Innenstadt Schildaus und am Radgebiet Sachbeschädigungen an Fahrzeugen der Anhänger der Gastmannschaft RSL. Dazu veröffentlichte die Polizei auf dem Mikroblogging-Dienst Twitter folgende Zahlen: Elf Personen wurden vorübergehend festgesetzt und vier Platzverweise ausgesprochen. Zudem wurden acht Ermittlungsverfahren zu unterschiedlichen Sachverhalten eingeleitet.