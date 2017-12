TSV und DSV rockten die Platte

Fußball. Am Sonntag in aller Frühe trafen sich sieben F-Junioren-Teams in der Torgauer Sporthalle am Wasserturm und kämpften um die zwei Endrundenplätze um die Hallen-Kreismeisterschaft nach vereinfachten FutsalRegeln.

Toll wurden die Knirpse von den zahlreichen Zuschauern angefeuert, eine wohltuend faire Atmosphäre. Am Ende der vierstündigen Veranstaltung setzten sich verdient Schildau und Dommitzsch an die Spitze und erreichten die Endrunde. Beilrode verfehlte das Ziel nur knapp, trug aber ebenso zum guten Gelingen des Turnieres bei. Fazit: Entäuschende Torgauer Teams. Schildau und Dommitzsch sind Teilnehmer an der Endrunde am 3. Februar in Oschatz.

Ergebnisse (Fairplay-Wertung): Beilrode – Beilrode II 1:0; Elbaue Torgau – Schildau 0:1, Hartenfels Torgau – Hartenfels Torgau II 0:2, Dommitzsch – Beilrode 0:0, Beilrode II – Elbaue Torgau 0:0, Schildau – Hartenfels Torgau 1:0, Hartenfels Torgau II – Dommitzsch 1:2, Beilrode – Elbaue Torgau 1:0, Hartenfels Torgau – Beilrode II 0:1, Dommitzsch – Schildau 0:1, Hartenfels Torgau II – Beilrode 1:1, Elbaue Torgau – Hartenfels Torgau 0:2, Beilrode II – Dommitzsch 0:3, Schildau – Hartenfels Torgau II 1:0, Beilrode – Hartenfels Torgau 0:0, Dommitzsch – Elbaue Torgau 0:0, Hartenfels Torgau II – Beilrode II 0:0, Schildau – Beilrode 0:0, Hartenfels Torgau – Dommitzsch 0:1, Elbaue Torgau – Hartenfels Torgau II 1:0, Beilrode – Schildau 0:0

Endstand:

1. TSV 1862 Schildau 4:0 14 2. Dommitzsch SV GW 3:0 11 3. FSV Beilrode 2:0 10 4. FSV Beilrode II 1:0 06 5. SC Hartenfels Torgau 04 II 1:0 05 6. FC Elbaue Torgau 1:0 05 7. SC Hartenfels Torgau 04 1:0 04

Schildau: G. Krüger, J. Birkmann, C. Prinz, T. Preuß, St. Seifert, N. Fischer (4 Tore), J. Menzel, C. Rentzsch, J. Welz, M. Drubig

Dommitzsch: D. Pitigoi, D. Francisci, D. Linke, J. Heider (4), N. Schindler (1), F. Herrmann (1), T. Pica, L. Sureck, T. Rohrbach, J. Pfennig