TSV-Mädels nahmen erfolgreich Revanche

Am vergangenen Samstag ging es für die 1. Frauen-Mannschaft des TSV 1862 Schildau zur VSG Nord nach Leipzig. Bereits am 11. November hatten beide das Vergnügen miteinander. Das damalige Aufeinandertreffen endete nach fünf Sätzen mit einem Sieg für die Leipzigerinnen.

Mit dieser Niederlage im Hinterkopf wollten die Schildauerinnen Samstag zeigen, was in ihnen steckt, zumal sie ohne Kapitäsfrau Susann Zirm antreten mussten. Ihren Platz als Mittelblockerin nahm C. Koschela. Mit vollem Dampf voraus starteten die TSV-Mädels in den ersten Satz. Platzierte Bälle und Angriffe in die Lücken des gegnerischen Feldes, sowie eine sichere Annahme ließen die Leipzigerinnen verzweifeln. Diese hatten sichtlich Schwierigkeiten und mussten den Satz nach 17 Minuten bei einem Punktestand von 17:25 abgeben. Mit vollem Enthusiasmus ging die TSV-Sechs von Trainer T. Hehde in den zweiten Satz und zeigte weiterhin konstant gute Leistungen. So schnell dieser Satz anfing, so schnell war es auch mit einem 25:10-Sieg beendet. 2:0-Führung für Schildau.

Für L. Kudlak kam nun J. Breitzmann ins Spiel. Mit einer variablen Aufschlagserie schaffte E. Raue einen passablen Punktevorsprung von 10:0. Dieser wurde sogar mit einem guten Zusammenspiel weiter ausgebaut und erlaubte bei einem Stand von 17:3 Neuzugang M. Hempel und bei 20:9 F. Jäkel einzuwechseln. Beide Spielerinnen versuchten trotz Nervosität ihr Bestes zu geben und konnten den einen undanderen Punkt für ihre Mannschaft einspielen. Dennoch prägten jetzt Unstimmigkeiten im Team den weiteren Spielverlauf. Dies nutzte der Gegner gekonnt aus und näherte sich Punkt für Punkt. Trainer Hehde blieb nichts anderes übrig als auf die Startaufstellung zurück zu wechseln, um wieder etwas Ruhe ins Spiel zu bringen. Dadurch konnte der TSV 1862 Schildau den dritten Satz noch mit einem knappen 25:21 für sich entscheiden.

Bis zur nächsten Ansetzung im März haben die Schildauerinnen Zeit, ihr Mannschaftsgefüge zu stärken und Defizite zu beseitigen.

Satzfolge: 17:25, 10:25, 21:25

Schildau: J. Berndt, J. Breitzmann, M. Hempel, F. Jäkel, C. Koschela, L. Kudlak, C. Lerche, C. Lindner, M. Petzel, E. Raue, M. Rüster