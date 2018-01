TSV-Mädels stecken in der Krise

Volleyball. Die 2. Damenmannschaft des TSV 1862 Schildau fuhr, wie auch in allen anderen Spielen dieser Saison, mit langen Gesichtern heim – bezogen dieses mal in Markkleeberg eine 0:3-Klatsche.

Die Gneisenaustädterinnen starteten souverän in den ersten Satz. Mit druckvollen Aufschlägen brachten sie die Markkleebergerinnen in Schwierigkeiten. Doch dieses Hoch hielt nicht lange an. Defizite in der Annahme und Stellungsfehler taten sich auf und Schildau verlor den ersten Durchgang klar (15:25).

Auch im zweiten Satz kamen die Schildauerinnen nicht aus diesem Tief. Aufgrund unkonzentrierter Spielweise und Unstimmigkeiten im Spielaufbau gab es den nächsten Satzverlust (16:25) für die TSV-Sechs.

So konnte es nicht weitergehen. Die TSV-Mädels wachten endlich auf. Mit präzisen Aufschlägen und Angriffen sowie einem stabilen Block starteten sie in den dritten Satz. Die gute Spielweise wurde mit einem Vorsprung von sieben Punkten belohnt. Doch ab der Mitte des Satzes schlichen sich wieder Fehler ein. Die Markkleebergerinnen konnten mit gezielten Angriffen und starken Aufschlägen punkten und holten noch den Satz (22:25) und gewannen 3:0

Was war wieder los in Schildaus Reihen? Haben die Schildauerinnen das Volleyballspielen verlernt? Zum nächsten Heimspieltag am 24. Februar müssen sie unter Beweis stellen, dass sie trotz zahlreicher Niederlagen ein ernstzunehmender Gegner in der Liga sind.

Tabelle 1. Bezirksklasse Frauen:

1. SV Stahl Brandis 13 36:11 32 2. SV Reudnitz II 9 27:6 25 3. Groitzsch-Luckaer VC 2014 11 28:15 25 4. BBV Wurzen 11 24:15 22 5. TSG Markkleeberg IV 11 23:14 21 6. SV Reudnitz III 12 16:25 14 7. SV Sachsen Delitzsch 12 18:27 11 8. TSV Leipzig 76 III 10 10:26 7 9. TSV 1862 Schildau II 10 9:27 5 10. L.E. Volleys V 9 2:27 0

Schildau:

V. Steinert; T. Mehle; J. Heinrich; M. Golubka; M Brost; L. Oetjens; N. Wenisch