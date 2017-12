TSV-Senioren zum Turnier in Lauchhammer

Hockey. In diesem Wochenende steht für die Hockeyspieler des TSV Blau-Weiß Torgau ein Großkampftag an.



Für die Knaben C steht das zweite Punktspielturnier in der noch jungen Hallenhockey-Saison an. Die Torgauer sind am morgigen Sonnabend (10 bis 13 Uhr, Sporthalle am Wasserturm) Ausrichter der zweiten Turnierrunde der Staffel A im Wettbewerb um die Meisterschaft des Mitteldeutschen Hockeyspielbetriebs (MHSB). Zu Gast sind die Teams aus Pillnitz, Freiberg, Niesky und Dresden. Der jüngste Torgauer Nachwuchs im Punktspielbetrieb konnte mit zwei erfolgreichen Spielen am vergangenen Wochenende sich an die Tabellenspitze setzen. Im Heimturnier besteht die Chance, diese Platzierung zu verteidigen.

Ansetzungen Torgau: 10 Uhr gegen Pillnitzer HV und 11.30 Uhr gegen Freiberger HTC.



Die Torgau Knaben A bestreiten Sonnabend zeitglich in Köthen ihr drittes Punktspielturnier in der MHSB-Meisterschaft. Beim Auswärtsturnier sollte für die Blau-Weißen bei entsprechender Chancenverwertung ein positiver Verlauf möglich sein

Ansetzungen Torgau: 10.30 Uhr gegen Cöthener HC und 11.30 Uhr gegen ESV Dresden.



Torgaus Senioren-Team bestreitet Samstag in Lauchhammer das Hallenturnier um den Bergmann Wanderpokal (10–13 Uhr). Am Start sind der HC Lauchhammer, HC Lauchhammer Elternmannschaft, TSV Leuna, EHC Elsterwerda und TSV BW Torgau.