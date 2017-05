TZ besuchte Tauschwitz

Tauschwitz/Arzberg. So ein Sonnenuntergang ist genau das Richtige, um nach einem langen Arbeitstag wieder herunterzufahren. Findet Ilona Büttner. Sie liebt diese Momente, wenn sich am Himmel ein buntes Farbenspiel abzeichnet und die abendliche Stimmung ringsum alles erfasst. „Von hier können Sie es am besten beobachten“, zeigt Ilona Büttner auf die Stelle vor ihrem Haus. Der Blick reicht weit über die Felder Richtung Elbe.



Wobei: Zur Elbe gelangt man in Tauschwitz in viele Richtungen. Der Fluss schlängelt sich direkt an dem kleinen Arzberger Ortsteil vorbei. 28 Einwohner leben hier, verteilt auf etwa 15 Grundstücke. Hier ist die Welt zuende. Hier sagen sich Fuchs und Hase „gute Nacht“. Das dachte auch Ilona Büttner, als sie noch auf der anderen Seite des Elbestromes wohnte. In Belgern. „Von meinem Fenster konnte ich drüben die Häuser sehen und ich wusste nicht einmal, was das für ein Ort ist“, lächelt die couragierte Frau. Nie hätte sie sich damals träumen lassen, dass sie später genau hier leben würde.



Seit 1978 ist sie selbst Tauschwitzerin. Und sie hat es nie bereut. „Mein Mann und ich suchten ein Haus. Er war Leipziger, ein Großstädter, und er träumte von einem Hof mit Hühnern, Enten, Schweinen. Hier wurde etwas frei und wir griffen zu“, erinnert sich Ilona Büttner. Ein großer Unterschied sei es gewesen. Heute würde man wahrscheinlich von „Kulturschock“ sprechen. Auf der ostelbischen Seite gab es fast nichts. Keine Einkaufsmöglichkeiten, nur einen kleinen Konsum, kein Restaurant, kein Kino. Wenn die Fähre nicht fuhr, war man völlig abgeschnitten. Das ist auch heute noch so. Zweimal die Woche besucht die Tauschwitzerin ihre Mutter in Belgern. Ist das Boot außer Betrieb, muss sie über die Brücke in Mühlberg. Auf ihren weißen Opel ist die Gastwirtin, die vor wenigen Tagen 60. Geburtstag feierte, angewiesen. Auch beruflich. Denn neben ihrer „Dorfklause“ betreibt sie einen Catering-Service. Von Montag bis Freitag bringt Ilona Büttner Rentnern, Bürokräften und anderen Kunden Mittagessen. Rund 40 bis 50 Portionen fährt sie täglich aus. Fast alle Arzberger Ortsteile stehen auf ihrer Tour-Liste. Gut 35 Kilometer beträgt ihre Mittagsrunde. Und das macht sie völlig allein. Schon seit 16 Jahren. „Es hat mir die Existenz gesichert, als mein zweiter Mann starb, denn mit meiner Gaststätte allein hätte ich schwer überleben können“, blickt sie zurück.



Ein Zufall sei es gewesen. „Die Köllitscher Kantine im Lehr- und Versuchsgut hatte Urlaub. Eine Mitarbeiterin hielt an und fragte, ob ich nicht zur Überbrückung Essen bringen könnte. Es hat ihnen geschmeckt und sie sind geblieben.“ Nach und nach erweiterte sich Ilonas Kundenstamm auf das heutige Maximum. Mehr sei nicht möglich. Dafür steht die gelernte Hochbauzeichnerin mit Köchin als Zweitberuf schon morgens 6 Uhr in der Küche, um die Gerichte vorzubereiten. Und das macht sie mit Liebe. „Ich klopfe die Schnitzel noch selbst“, lacht sie. Fertiggerichte kommen bei ihr nicht auf den Tisch. „Nix mit Tiefkühltruhe, bei mir gibt’s frische Hausmannskost“, beteuert die 60-Jährige. Noch dazu zu sehr moderaten Preisen. Weil sich das herumgesprochen hat, wird auch ihre kleine Gaststätte von Mittwoch bis Sonntag gern von Ausflüglern genutzt, die die Fahrt ins Grüne mit einem deftigen Abendessen verbinden. Leute kommen aus Torgau, Süptitz oder dem brandenburgischen Koßdorf, Martinskirchen, Altbelgern etc. Fast zehn Jahre lang war die „Dorfklause“ Bikerkneipe. Deshalb steht eine PS-starke „DAELIM“ wie ein Denkmal vor der Tür, gut verankert und eingelassen in Beton, zur Abschreckung von Langfingern. „Es war die Zeit, als es noch die Bikergottesdienste mit Pfarrer Andreas Hartmann gab. Einmal hatten wir 125 Motorräder hier“, erinnert sich Ilona Büttner.



Gerade sind die Fassadenbauer da, um das Gebäude wieder aufzuhübschen. „Ich will die alte Ansicht erhalten“, sagt sie. Schon früher sei das Grundstück Gaststätte gewesen. Damals war Tauschwitz noch ein größeres Dorf mit mehr als 100 Einwohnern. Sogar eine Schule gab es. Und Ottersitz, das fast völlig von der Landkarte verschwunden ist, gehörte dazu. „Die Jugend zieht weg, Kinder kommen nicht nach“, erklärt die Gastwirtin den Bevölkerungsschwund. Dennoch glaubt sie nicht, dass auch Tauschwitz stirbt. „Ich würde es jedem empfehlen, aufs Land zu ziehen. Die Ruhe, die Idylle, der Zusammenhalt...“, schwärmt sie. Man kenne im Ort jeden persönlich. Man wohnt weit genug auseinander, um sich nicht auf die Nerven zu gehen. Und nah genug, um sich im Fall der Fälle gegenseitig zu helfen. Ihr Sohn (42) und dessen Lebensgefährtin wohnen mit auf dem Grundstück. Beide arbeiten bei einem Geflügelverarbeitungsbetrieb in Mockrehna. Wenn sie Zeit haben, helfen sie mit in der Gaststätte. Ansonsten muss Ilona Büttner den 12-Stunden-Arbeitstag alleine meistern. Wenn Feierabend ist, wartet da noch ein großer Garten mit Hund, Katze, Hühnern und Enten.



Gerade jetzt gibt es für die Tauschwitzerin keinen schöneren Platz. Es grünt und es blüht. Die benachbarten Kastanien und Robinien verbreiten einen zauberhaften Duft. Und bei einem Spaziergang an der Elbe kann man die Seele so herrlich baumeln lassen. Kein Wunder, dass die Selbständige ihren nächsten Urlaub zuhause verbringt. Neun freie hat Tage sie sich dieses Jahr genehmigt.