TZ mit schwäbischem Gastarbeiter

Jürgen Wegner wird eine Woche lang an der Seite der Torgauer Lokalredakteure arbeiten und sich das Zeitungsgeschäft in der Elbestadt genau anschauen. Zeitgleich befindet sich TZ-Redakteur Nico Wendt in Sindelfingen. Jürgen Wegners Steckenpferd ist in erster Linie der Sport. Sein allererster Text, den er 1993 in der Sindelfinger Zeitung/Böblinger Zeitung veröffentlichte, handelte von einem Hallenfußball-Turnier und auch heute ist er vorrangig als Sportredakteur tätig. „Für mich ist dabei vor allem die Geschichte hinter dem Ergebnis spannend,“ sagt der 47-jährige Sindelfinger.

„Das erste Tor nach einem Comeback oder nach einer langen Verletzungsphase, das sind die Geschichten die den Sport so interessant machen.“ Er selbst war früher ebenfalls aktiver Fußballer und spielte für den VfL Sindelfingen in der Oberliga. Außerdem ist Wegner in Sindelfingen Spezialist für alles was mit Blaulicht zu tun hat. „Auch hier ist es nicht die Nachricht an sich, die mich umtreibt, sondern die Art, wie die Menschen damit umgehen. Nach einem Einsatz brennt es auch den Feuerwehrmännern auf der Seele, und bei einem Einbruch wird immer auch die Privatsphäre schwer verletzt.“

Wie gut die Zusammenarbeit zwischen „Ossis“ (Anm. d. Red.: In der TZ-Redaktion sitzen Thüringer, Sachsen, Brandenburger und Sachsen-Anhalter) und Schwaben funktioniert, können sie in den kommenden TZ-Ausgaben selbst beurteilen, ein spannendes Experiment ist es auf jeden Fall. Und auch auf die Eindrücke Nico Wendts aus dem Schwabenland kann man sich gespannt freuen.