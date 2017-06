TZ sucht noch nach Ferientipps

Dabei werden bekannte Anlaufpunkte in der Region und etwas darüber hinaus ebenso eine Rolle spielen, wie der eine oder andere Geheimtipp. Freuen würde sich die Redaktion auch über Hinweise der Leser dazu, wo Familien in der Ferienzeit einen schönen Tag verbringen können. Wer also einen Tipp für einen Ausflug im Bereich der umliegenden 100 Kilometer hat, darf diesen gerne an die Redaktion weitergeben. Das geht per Telefon unter 03421 721014 (Daniela Rad) oder per E-Mail an daniela.rad@tz-mediengruppe.de