TZ veröffentlicht Wirtschaftsmagazin

Torgau. Der kommende Dienstag steht im Haus der Presse unter dem Titel #Zukunft_hier! So heißt das Wirtschaftsmagazin der TZ- Mediengruppe im Jahr 2017. Auf 42 Seiten werden darin die führenden Unternehmen, Institutionen und Verbände der Region Torgau vorgestellt. Noch bevor das Hochglanzmagazin im Briefkasten aller TZ-Abonnenten landet, wird es an diesem 13. Juni denjenigen präsentiert, deren Geschichten darin erzählt werden. Eingeleitet wird der Abend mit einem Zwiegespräch zwischen dem Chef des Regionalen Planungsverbands Leipzig-Westsachsen, Prof. Dr. Andreas Berkner, und TZ-Chefredakteur Sebastian Stöber. Thema, natürlich, #Zukunft_hier!



Der Abend selbst verspricht viele Möglichkeiten der Vernetzung. Denn in dieser Dichte kommen Unternehmer, Verbandschefs, Politiker, Kammer- und Sparkassen-Vertreter sowie Wirtschaftsförderer maximal bei Neujahrsempfängen zusammen. Möglich, dass sich in diesem Rahmen Probleme lösen lassen oder sogar neue Allianzen bilden. Und bestenfalls gibt auch das Zwiegespräch zu Beginn eine Vorlage für die eine oder andere Diskussion. Mit Prof. Berkner konnte die TZ gemeinsam mit ihren Partnern Wirtschaftsförderung Nordsachsen, Sparkasse Leipzig, Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer einen Gesprächspartner gewinnen, der wie kaum ein anderer die Entwicklungsbedingungen in der Region kennt und gleichzeitig mehr als nur einen Blick über den berühmten Tellerrand wirft.



So lassen ihn zahlreiche Besuche in China inzwischen schmunzeln, wenn er die Ankündigung des Deutsche-Bahn-Chefs Ronald Pofalla hört, wonach der Bau von Hochgeschwindigkeitsstrecken im Ausland ein Geschäftsfeld für sein Unternehmen werden könne – „Da haben uns die Chinesen lange den Rang abgelaufen, inzwischen sind dort 20 000 Kilometer Hochgeschwindigkeitstrasse fertiggestellt.“ Deutschland lebe davon, seine Exportfähigkeit auf hohem Niveau zu erhalten, weiß Berkner, doch Bedenken und Vorbehalte würden hier bremsen. „Es ist gut, Dinge zu hinterfragen, aber in China ist man vorbehaltsloser.“



Als jemand, der sich seit vielen Jahren mit der planvollen Entwicklung der Region um Leipzig beschäftigt, hat Prof. Andreas Berkner zwar keine Glaskugel in seinem Büro, weiß aber, dass die überwiegende Masse dessen, was die Zukunft angeht, im Unabwägbaren liegt. Das offenbare allein der Blick auf die Stadt Leipzig, die auf die gesamte Metropolregion, also auch auf Torgau, ausstrahle. Schon die unterschiedlichen Schätzungen, wie groß Leipzig im Jahr 2030 sein könnte, würden um 150 000 Menschen differieren. „Die Frage ist, wie geht man mit diesen Unabwägbarkeiten um?“ Die Vision dürfe dabei nicht sein, dass zukünftig alle Menschen der Region in Leipzig wohnen, rät Prof. Berkner davon ab, die Entwicklung hierzulande zu sehr allein auf die Entwicklung Leipzigs zu fokussieren.



„Das Umland darf nicht auf Kosten der Stadt ausbluten.“ Stattdessen müsse Torgau als wichtiger Anker in der Region gestärkt werden. Den Begriff des Speckgürtels hört er dabei nicht gerne, spricht lieber vom „Anspruch auf Eigenentwicklung.“

Ein wichtiger Schritt dorthin sei das Ausbrechen aus konventionellen Denkmustern. Moderne Kommunikationstechnologien ermöglichen Lebensentwürfe abseits des heute Gängigen. Der Faktor Ökologie und gesundes Wohnumfeld spielt eine stärker werdende Rolle und auch die Entgrenzung von Arbeits- und Berufsleben. „Der künftige Erfolg unserer Region wird davon abhängen, ob sie sich auf die neuen Lebensentwürfe der Menschen einstellen kann“, ist Prof. Berkner überzeugt. Um dorthin zu gelangen, sind sowohl die Wirtschaft als auch die Politik gefordert.



Letztere muss dafür sorgen, dass die Menschen einen Zugang zu Medien und einer Grundversorgung erhalten. Gleichzeitig müssen sich auch die Unternehmen bewegen und auf der Suche nach Fachpersonal Angebote machen, die es früher nicht gab. Aber klar, ganz ohne Leipzig geht es weder für die Menschen noch für die Wirtschaft der Region. Und damit drängt sich auch beim Blick in die Zukunft das Thema B 87 auf. Der Tunnel unter Taucha, wie er gerade für die Anbindung an Leipzig diskutiert wird, ist für Prof. Berkner machbar. Beispiele dafür gebe es in Deutschland einige.