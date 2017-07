TZ-Azubis auf Tour

„Teambildung durch die Bewältigung von Extremsituationen.“ So oder so ähnlich hätte der Titel des Azubitages lauten können, welchen die Auszubildenden der TZ-Mediengruppe, also auch ich als Volontär, Ende Juni im Filmpark Babelsberg verbringen durften.

Doch fangen wir doch einmal ganz vorne an, denn begonnen hatte der Ausflug eigentlich ganz normal. Trotz unserer über zwei Stunden langen Zugfahrt kam bei uns, acht Azubis aus dem Haus der Presse und der Druckerei, kaum Langeweile auf. Die vollkommen verschieden gelagerten Ausbildungen, Drucker, Medienkaufmann, Mediengestalter und Volontär, boten ausreichend Gesprächsstoff, sodass uns keine Sekunde langweilig wurde, bis wir in Potsdam aus dem Bus stiegen und zu Fuß die letzten Meter Richtung Filmpark überbrückten. Dort angekommen trafen wir uns mit der Pressesprecherin des Parks, Liane Nowak, welche uns Rede und Antwort zum Park stand und uns auch noch ein wenig herumführte. Nicht zu viel jedoch, denn die eigentliche Führung stand im Nachhinein an. Nicht nur der Teil des Parks, den man als normaler Besucher zu Gesicht bekommt, wurde uns gezeigt, es ging auch darüber hinaus. Wir besichtigten mehrere Filmsets, so etwa das des noch nicht im Kino erschienen Jim-Knopf-Films, des Actiondramas Monuments Men sowie ein sehr großes Filmsets aus der TV-Serie“Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (GZSZ). Gerade letzteres wusste uns mit seiner Authentizität zu beeindrucken, war hier ein Berliner Straßenzug mit allen Details nachgebaut. Wirklich genießen konnten wir die Setführungen allerdings nicht, fing es doch unmittelbar nachdem diese begonnen hatte an, in Strömen zu regnen. Von einer Überdachung zur nächsten pirschten wir uns nach vorne und versuchten, wenigstens nicht direkt komplett nass zu werden, da wir noch einige Stunden im Park bleiben wollten. Das war jedoch eher mittelmäßig erfolgreich, wurde der Regen bald so stark, dass man selbst auf dem kurzen Weg zwischen den verschiedenen, überdachten Attraktionen komplett durchnässt wurde. Nach 4D-Kino, Stuntshow, Prinz Eisenherz’ Schenke, der Geisterbahn und der Sandmännchen-Ausstellung war es dann aber auch irgendwann Zeit für uns, den Heimweg anzutreten und uns vor dem nassen Armageddon in den Zug zu flüchten. Mit triefend nassen Klamotten ging es dann über Jüterbog Richtung Falkenberg und dann ab nach Torgau. Doch trotz des eher bescheidenen Wetters waren wir uns am Ende doch alle einig: der Tag hatte sich gelohnt. Wir verstanden uns untereinander wunderbar und rückten im Laufe des Tages immer näher zueinander. Trotz mieser Umstände ein durchweg gelungener Azubitag.