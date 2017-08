TZ-Bärenpokal 1. Runde

Fussball. Viele Tore und viele Favoritensiege hatte die 1. Runde im TZ-Bärenpokal zu bieten. Am wenigsten Mühe hatte Landesklasse-Absteiger Hartenfels mit den zwei Ligen tiefer beheimateten Kobershainern. Ein lockerer 15:0-Erfolg war der gelungene Auftakt in die neue Saison. Ähnlich deutlich siegte Süptitz II gegen Schirmenitz. Die Segel streichen hingegen mussten die beiden Mannschaften aus der Rolandstadt. Während die Zweite erwartungsgemäß Krostitz II unterlag, musste auch das erste Rolandteam die Segel gegen Naundorf streichen. Schwach präsentierte sich auch die neuformierte Spielgemeinschaft Strelln/Schöna/Röcknitz, die gegen ein Reserveteam aus der Kreisklasse verlor.

Wölkau II – Schildau II 0:2 (0:1)

Pokalspiele haben eigene Gesetze. Das musste auch der Kreisklassen-Staffelsieger Ost Schildau II beim Tabellenletzten der Weststaffel, Wölkau II, erfahren. Chancen hatte Schildau genug, nur an deren Verwertung haperte es. Hinzu kam, dass Wölkau mit Mann und Maus seinen Strafraum verteidigte. Ein Foulstrafstoß in der Endphase des Spiels sicherte Schildau den Sieg.

TF: 0:1 Möbius (25.), 0:2 Schubert (78. FE.), SR: P. Thoß (Krostitz); ZS: 20

Süptitz II – Schirmenitz 13:0 (5:0)

Schirmenitz reiste mit nur acht Spielern an und war somit zum Abschuss freigegeben. Mit Beginn der zweiten Spielhälfte fielen die Tore im Minutentakt.

TF: 1:0/3:0/5:0/9:0 Melichar (2./26./30. FE/67.), 2:0 Schulz (22. ET), 4:0/7:0 Pigorsch (27./61.), 6:0 (Seidel (Eigt. 52.), 8:0 Sachse (65.), 10:0 Fink (70.), 11:0 Smolla (71.), 12:0/13:0 Gomell (80./85.); SR: Fischer (Wöllnau); ZS: 10



Kobershain – Hartenfels Torgau 0:15 (0:6)

Wenn Kreisklassist auf Nordsachsenligist trifft, sind die Rollen im Vorfeld klar verteilt. Dass die Torgauer nach einer ordentlichen Vorbereitung keine Lust auf eine negative Überraschung hatten, wurde von Beginn an offenkundig. Nach konzentrierter Anfangsphase stellten sich die ersten Chancen schnell ein, die jedoch noch ungenutzt blieben. So war es dem jungen Weimann vorbehalten nach ordentlicher Kombination den Knoten zu lösen. Nachdem Hache und Scaruppe per Elfer (nach Foul an Hache) binnen kurzer Zeit auf 3:0 stellten, waren alle Zweifel nach 25 Minuten beseitigt. Im Anschluss kamen die Minuten von Ghavamzadeh, der in der Anfangsphase noch zwei „Riesen“ liegen ließ, dies jedoch mit einem lupenreinen Hattrick bis zur Pause wieder wettmachte. Und auch im zweiten Abschnitt blieben die Gäste konsequent und am Drücker. Als es nach Wiederanpfiff gleich per Doppelschlag klingelte, war nur noch die Frage der Höhe des Ergebnisses interessant. Kobershain verließ mehr und mehr die Kräfte und auch die Chancen sowie der Glaube auf einen eigenen Treffer schwanden. Dazu blieb die Steller-Elf die kompletten 90 Minuten bissig und ehrgeizig, spielte es konsequent zu Ende, sodass am Ende ein Kantersieg heraussprang.

TF: 0:1 Weimann (16.), 0:2/0:7 Scaruppe (19./46.), 0:3/0:13 Hache (24./80.), 0:4/ 0:5/ 0:6 Ghavamzadeh (27./ 28./ 44.), 0:8 Zinke (48.), 0:9/0:14 Tänzer (56. FE/86.), 0:10 Windrath (60.), 0:11 Eigentor (64.), 0:12 Eigentor (70.), 0:15 Eigentor (88.); SR: Forstner (Dommitzsch); ZS: 75

Zwochau II – Strelln/Schöna/Röcknitz 3:2 (2:1)

Einen perfekten Start erwischte die Gäste-Elf, als die Mannschaft bereits in der 2. Spielminute durch Mark Seifert, nach guter Vorarbeit von Tobias Grube und Anthony Wilk, den 1:0-Führungstreffer erzielte. Im Folgenden waren die Platzherren mit einem Freistoß gefährlich, den Stefan Hellwig direkt verwandelte und somit für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte. Nun gab es Chancen auf beiden Seiten, wobei der SpG-ler Schlussmann Christoph Jankowsky gleich zwei Mal in allerhöchster Not parierte. Sieben Minuten vor dem Halbzeitpfiff nutzte der Gastgeber aus Zwochau eine Unstimmigkeit der gegnerischen Abwehr und ein abgefälschter Schuss von Steve Fleischer landete schließlich in den Maschen der Gäste. Mit dem Wiederanpfiff spielten sich Strelln/Schöna/Röcknitz zurück in die Partie, als Wilk nach einer Ecke mit seinem Treffer für den 2:2-Ausgleich sorgte. Im weiteren Verlauf dezimierte sich die Spielgemeinschaft selbst, als Danny Zapf nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah. Nach einer Stunde Spielzeit wurde den Platzherren ein Freistoß zugesprochen, den Ronny Nestripke zur 3:2-Führung vollendete. Trotz Unterzahl erspielten sich die Strelln/Schöna/Röcknitzer mehrere gute Einschussmöglichkeiten, doch der langersehnte Ausgleichs-

treffer fiel an diesem Tag nicht. Selbst in der Nachspielzeit landete der Torschuss vom eingewechselten Patrick Serber nur an der Latte des Zwochauers Gehäuses.

TF: 0:1 Seifert (.), 1:1 Hellwig (8.), 2:1 Fleischer (35.), 2:2 Wilk (46.), 3:2 Nestripke (62.); SR: Poppe; ZS: k.A.

SV Naundorf II – Traktor Naundorf 3:7 (0:2)

Naundorf II spielt in der Kreisklasse West und Traktor spielt in der Talk Point Kreisliga Ost und wird in der kommenden Meisterschaftsrunde als einer der Favoriten gehandelt. Der Gastgeber lag durch einen Doppelschlag kurz vor der Pause zurück und war auch in der zweiten Spielhälfte dem druckvollem Spiel der Traktoristen gnadenlos ausgesetzt.

TF: 0:1 Wogawa (40.), 0:2/2:5 Radeck (41./80.), 1:2 (50. FE), 1:3 Schieler (61.), 1:4 Brand (70.), 2:4 (72.), 2:6 Siegel (82.), 2:7 Hoff (85.), 3:7 (88.); ; SR: Schrader (Eilenburg); ZS: 20

SV Naundorf – Belgern 5:2 (3:0)

„Wir dürfen Naundorf nicht unterschätzen“, hatte Belgerns Trainer Martin Rössel noch im Kicker-Interview (heutige Ausgabe Seite 15) über Kreisliga-Neuling Naundorf gesagt. Offenbar kam das jedoch nicht bei seinen Männern an, denn schon zur Pause lagen die Rolandstädter mit 0:3 zurück. Und auch gegen ein mögliches Aufbäumen in der zweiten Halbzeit hatten die Naundorfer mit einem Treffer direkt nach Wiederanpfiff das passende Rezept. Weil Ergebniskosmetik im Pokal keinen Wert hat, steht für Belgern damit nach klarer Niederlage das vierte Erstrundenaus in Folge auf dem Papier.

TF: 1:0 Felgner (10.), 2:0 Mittelstraß (20.), 3:0/4:0 Raudnitzschka (35./46.), 4:1/4:2 Werner (69/76..), 4:2 Werner (76.), 5:2 Kraft (83.); SR: Judenhagen (Delitzsch); ZS: 35

TZ-Bärenpokal 1. Runde Statistik

SV Wölkau II – TSV 1862 Schildau II0:2 (0:1)

TSV Rackwitz – SG Zschortau0:2 (0:2)

Bad Düben AH – SpG Wermsdorf II/Luppa

4:5 n.E. (2:2; 1:1)

TF: 0:1 Wahrig (24.), 1:1 Hüttl (37.), 2:1 Steglich (68.), 2:2 Staude (77. FE); Elfmeter: Börner, Graeffe (Bad Düben); Staude, Winkler, Natzke (Wermsdorf II/Luppa); SR: Ritter (Mörtitz); ZS: 20

SV Mügeln-Ablaß 09 II – LSG Löbnitz3:2 (1:1)

TF: 0:1 (6.), 1:1 (Stoppe (35.), 2:1 Becker (51.), 3:1 Winkler (77.), 3:2 (82.); SR: Köhler (Wermsdorf); ZS: 35

SV Pressel – SG Delitzsch II/?SV Spröda6:2 (3:0)

SV Süptitz II – LSV Schirmenitz13:0 (5:0)

SV Naundorf II – SV Traktor Naundorf3:7 (0:2)

FSV Wacker Dahlen AH – FC Terpitz1:2 (0:0)

TF: 0:1 Dottermusch (47.), 1:1 Luther (79.), 1:2 Buchmann (82.); SR: Schulz; ZS: 67

SpG Zschernitz/SV Lissa – FSV Glesien2:1 (0:0)

VfB Kobershain – SC Hartenfels Torgau0:15 (0:6)

Zwochau II – Strelln/?Schöna/?Röcknitz3:2 (2:1)

SV Battuna Beach`99 – FSV Oschatz1:2 (1:0)

TF: 1:0 Brendel (13.), 1:1 Gärtner (82.), 1:2 Pöhlmann (87.); SR: Kräger (Laußig); ZS: 50

SV Wölkau – LSV Mörtitz3:1 (1:1)

SV Merkwitz – SV Grün-Weiß Selben5:6 (2:4)

TF: 0:1 (5.), 1:1 (18.), 1:2 (22.), 1:3 (25.), 1:4 (27.), 2:4 (35.), 3:4 (49.), 3:5 (55.), 4:5 (61.), 5:5 (76.), 5:6 (79.); SR: Hönemann (Torgau); ZS: 30

SV Naundorf – SV Roland Belgern5:2 (3:0)

SV Roland Belgern II – FSV Krostitz II0:6 (0:4)

TF: 0:1 (16.), 0:2 (27.), 0:3 (33.), 0:3 (44.), 0:5 (53.), 8:6 (85.); SR: Pfütze (Wermsdorf); ZS: 33

FA Dob.-Mockrehna II – SpG SC Hartenfels II/?Elbaue II/?Großtreben abgesagt (Gast zog Mannschaft zurück)

SG Pehritzsch – SV Jesewitz0:4 (0:1)

Schmannewitz – Zschortau II/Rackwitz II3:1

Wacker Dahlen II – Con. Schenkenberg II6:3 (0:1)

TF: 0:1 Jaugsch (15.), 0:2 Theile (54.), 1:2 Damm (71.), 2:2 Belitz (76.), 3:2 Göbel (103.), 4:2 Göbel (105.), 5:2 Göbel (111.), 6:2 Nguyen (114.), 6:3 Jaugsch (118.); SR: Zschäbitz (Merkwitz); ZS: 45