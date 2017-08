TZ-Leseraktion: Großes Kelly-Family-Remember

Am Freitag, 1. September, 20 Uhr, kommt Michael Patrick Kelly zum Konzert in die Torgauer Kulturbastion. Im Juni 1995 war er schon einmal in der Elbestadt - mit seiner singenden Familie. Wer erinnert sich? Wer war dabei? Und was verbindet Sie mit der damaligen Kelly-Family-Zeit?

Torgau. Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnen! Das Teenager-Alter meiner Tochter Nicole ging zugleich als Kelly-Family-Ära in unsere Familiengeschichte ein. Kelly-Family-Lieder war der Sound unserer Frühstücks-, Mittags- und Abendmahlzeiten, und wenn wir in Urlaub fuhren, waren die Kellys im Walkman mit dabei. Über Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke mussten wir uns keine Gedanken machen: Die neueste CD oder gar eine VHS-Kassette hübsch verpackt – kam über Jahre hinweg gut an.

In Nicoles Zimmer war die einst sorgsam ausgesuchte Tapete mit Kelly-Family-Postern bedeckt. Fast wöchentlich wurde die Auswahl mit weiteren Fotos aus der „Bravo“ ergänzt. Ein fast lebensgroßer „Paddy“ war unmittelbar neben der Tür zu sehen. Leider nur auf dem Papier. „Und immer, wenn ich zur Schule ging oder nach Hause kam, hab‘ ich ihm einen Kuss gegeben.“ Das hat mir meine nun erwachsene Tochter vor kurzem gestanden – und im Rausch dieser Wahnsinns-Erinnerungen sogar ihr damaliges Tagebuch gesucht. Ich darf es mit ihrem Einverständnis an dieser Stelle auch auszugsweise veröffentlichen. Angesichts ihrer früheren Liebesbekundungen für den (für sie) Besten aller „Kellys“ kullerten sogar Tränen aus ihren Augen. Ich sah es – und heulte gleich mit. Bin mir sicher, andere Mütter mit Mädchen in dieser Altersgruppe können das gut nachvollziehen.

Selbst ihr etwas jüngerer Bruder, der eher auf „PUR“ und auch „Beatles“ stand, hat gar nicht so ungern die „Kellys“ mitgehört. Irgendwann hat er mit seinen Kumpels „When the boys come into town“ gesungen, und beide Geschwister zusammen – mit elterlichem Back-ground: „Because It‘s love“ und freilich „Sometimes I wish I were an angel sometimes ...“ Ganz in Familie waren wir auch zu Kelly-Family-Konzerten gereist. Unsere 14-jährige Tochter ließ sich – um Angelo, vor allem „Paddy“ besser sehen zu können, sogar auf Vatis Schultern platzieren.

Nach so vielen Jahren blickt man etwas amüsiert auf diese Zeit zurück, doch die „Kellys“ haben nicht nur unseren Kindern, sondern der ganzen Familie eine wunderbare Zeit geschenkt. Ihre Musik zählt noch immer zu unseren Lieblingssongs, nach denen wir oft tanzen - und uns seit Wochen auf das „Kelly“-Revival freuen.

Nicht die komplette Familie, aber Michael Patrick Kelly kommt nach 22 Jahren zurück nach Torgau! Der mittlerweile 39-Jährige ist ein gestandener Mann, der für sein Leben wichtige Entscheidungen getroffen - und auch seine Jugendliebe geheiratet hat (schluchz?!!!)

Seine neues Album heißt „iD“, und das steht für „Identität“. Am 1. September erleben wir ihn ab 20 Uhr in der Torgauer Kulturbastion – und lassen seine Lieder wieder zu unseren werden. So viel steht fest: Die Identität von mindestens zwei Generationen haben er und seine Familie mitgeprägt – in guten und weniger guten Zeiten.

Deshalb, liebe Leser, wollen wir mit Ihnen gemeinsam ein großes

Kelly-Family-Remember starten: Schicken Sie uns Ihre Fotos von früheren Konzerten, schreiben Sie kurze Erinnerungen nieder und senden Sie Fotos und Texte bitte bis Montag, 28. August, an die Redaktion (Stichwort „Kelly“, Torgauer Zeitung, Elbstraße 1-3, 04860 Torgau).

Online geht natürlich auch (kelly@tz-mediengruppe.de).

In der nächsten Woche wollen wir mit Ihren Einsendungen eine Willkommensseite für Michael Patrick Kelly gestalten.