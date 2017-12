TORGAU Fichten als Weihnachtsbaum begehrt Taura. Der Forstbezirk Taura wird in diesem Dezember wieder zwischen 1300 bis 1400 Weihnachtsbäume an Privatinteressenten verkauft haben. Das entspricht in etwa dem Schnitt der vergangenen Jahre. „Wir haben ja auch nicht unbegrenzte Möglichkeiten, was den Bestand an Bäumen betrifft“, erklärt Dr. Gebhard Baronius, Leiter des Staatsforstbetriebes. mehr…

DOMMITZSCH Der Aufwand ist zu groß geworden Vogelgesang. Gefühlt hat die Gänsemast in der Torgauer Region merklich nachgelassen. Es schnattert nicht mehr auf vielen Wiesen im Umland, die dafür predistiniert waren. TZ sprach mit Landwirt Andreas Olle aus Vogelgesang. mehr…

TORGAU Einfluss der Weihnachtsbeleuchtung "unwesentlich" Stromnetz durch zusätzliche Lichter in der Festtagszeit nicht besonders belastet mehr…

NORDSACHSEN Ist es Fluch oder Segen, am 24. 12. Geburtstag zu haben? NORDSACHSEN. Heiligabend seinen Geburtstag zu haben, ist eine besondere Konstellation. Sind doch beide Termine für sich allein Anlass zum Feiern und für Geschenke. Doch werden jene Leute, die Heiligabend ihren Geburtstag haben, nicht um eine Feierlichkeit behumst? Die TZ fragte nach. mehr…

NORDSACHSEN Nachbarn mit Herz 2017 Die Beiträge zur Aktion Nachbarn mit Herz begleiten die TZ-Leser auch in diesem Jahr durch die Adventszeit. Zahlreiche Vorschläge, wer diese Auszeichnung verdient hat, sind in den letzten Wochen in der Redaktion eingegangen. mehr…

TORGAU Torgauer Stadtzeitung Grußwort Heute halten Sie sie in Ihren Händen: die neuen Stadtnachrichten der Großen Kreisstadt Torgau. Hier finden Sie wöchentlich aktuelle Meldungen zum Geschehen in unserer Stadt. mehr…

Nowacks Jungs ziehen durch Fussball. Das A-Junioren-Team des Jugendfördervereins Union Torgau (JFV) marschiert durch die Landesklasse Nord wie das heiße Messer durch die Butter. Die Unioner kassierten in zehn Spielen nur ein Unentschieden. In die Rückrunde gehen die Fußballer von Trainer Peter Nowack als Tabellenführer mit sechs Punkten Vorsprung vor der SG Taucha und neun Zählern vor der BSG Chemie Leipzig. Dabei haben die Elbestädter sogar noch ein Spiel weniger als die beiden Verfolger absolviert. TZ sprach mit Peter Nowack, 56 Jahre alt, der als Schulleiter am Johann-Walter-Gymnasium tätig ist. mehr…

Weihnachtsmärkte 2017 Auch in diesem Jahr ist die Torgauer Zeitung wieder auf den Weihnachtsmärkten der Region unterwegs. Hier finden Sie die Texte und Bilder zu den weihnachtlichen Spektakeln: mehr…

