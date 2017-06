TZ-Sportvorschau

FUSSBALL

• (Landesklasse/Männer) Sa., 15 Uhr: Hartenfels Torgau – Krostitz, Sa., 15 Uhr: Elbaue Torgau – Wurzen, Schildau – Liebertwolkwitz

• (Landesklasse/Frauen) So., 13 Uhr: Dob.-Mockrehna/Laußig – SpVgg Leipzig

• (Nordsachsenliga/Männer) Sa., 15 Uhr: Dommitzsch – Mügeln/Ablaß, Wermsdorf – Strelln/Schöna, Süptitz – Schenkenberg, Dob.-Mockrehna – Dahlen, Beilrode – Eilenburg II

• (Kreisoberliga/Frauen) So., 13 Uhr: West 03 Leipzig – Süptitz

• (Kreisliga/Männer) Sa., 15 Uhr: Hartenfels Torgau II – Wölkau (Hartenfelsstadion), Elbaue Torgau II/Großtreben – Spröda (in Weßnig), So., 15 Uhr: Delitzsch II – Oschatz, Dob.-Mockrehna II – Zschortau (Mockrehna), Belgern – Naundorf

• (Kreisklasse/Männer) Nachholespiele Sa., 13 Uhr: Dommitzsch II – Schildau II, Sa., 15 Uhr: Mügeln/Ablaß II – Süptitz II, Terpitz – Wermsdorf II/Luppa, Merkwitz – Dahlen II

• (Alte Herren) Fr., 18.30 Uhr: Süptitz – Dommitzsch, Arzberg – Belgern



SPARKASSEN-KREISSPIELE

• (Eröffnung) Sa., 8.30 Uhr Torgau/Hafenstadion: offizielle Eröffnung der Kreis-Kinder- und Jugendspiele 2017

• (Fußball) Sa., 10 Uhr Weßnig: Kreis-Kinder- und Jugendspiele 2017 – Turnier G-Junioren (Endrunde Kreispokal)

• (Kegelsport) Sa., 9 Uhr Torgau/Kegelbahn Sanssouci: Kreis-Kinder- und Jugendspiele 2017

• (Leichtathletik) Sa., 9–16.30 Uhr Torgau/Hafenstadion: Kreis-Kinder- und Jugendspiele 2017 – mit 220 Teilnehmern

• (Schach) Sa., 9 Uhr Torgau/Jahnturnhalle: Kreis-Kinder- und Jugendspiele 2017 – Treffen der Teilnehmer 8.45 Uhr, Anmeldung vor Ort noch möglich (keine Vereinszugehörigkeit erforderlich)

• (Tennis) Sa., 9 Uhr Torgau/Anlage des TV Torgau: Kreis-Kinder- und Jugendspiele 2017

• (Tischtennis) So., 10 Uhr Torgau/Sporthalle Torgau Nordwest: Kreis-Kinder- und Jugendspiele 2017



HOCKEY

• (Mitteldeutsche Meisterschaft/Männer) Sa., 15 Uhr Torgau/Hockeyplatz (Dahlener Straße): Torgau – Köthen



TENNIS

• (Verbandsliga/Frauen) Sa., 14 Uhr: Waldheim – Torgau

• (Bezirksklasse/Männer) Sa., 14 Uhr: HTC Leipzig Südost – Torgau